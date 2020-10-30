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Топ-менеджер инвесткомпании Amundi заявил о недооцененности рубля на 10%

Ведомости

Рубль недооценен приблизительно на 10% из-за санкционных рисков, заявил глобальный руководитель подразделения развивающихся рынков европейской инвесткомпании Amundi Ерлан Сыздыков.

«Я думаю сегодняшний курс рубля отражает не только макроэкономическую картину сегодня, но и опасения инвесторов в связи с тем, что будущий президент США может проводить более агрессивную политику, внешнеэкономическую политику по отношению России», — сказал Сыздыков. По его словам, в результате премии за санкционный риск рубль недооценен примерно на 10% «по сравнению с теми макроэкономическими показателями, которые должны быть отражены в курсе рубля».

Ранее главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова заявила «Ведомостям», что курс евро может достичь значения в 100 руб. в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Если на пост главы государства будет переизбран республиканец Дональд Трамп, это «будет для рубля лучше», подчеркнула она.

Экономист отметила, что выборы президента США, которые должны состояться 3 ноября, являются основной причиной напряженности на валютном рынке. После этой даты можно ожидать укрепления отечественной валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных