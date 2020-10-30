Топ-менеджер инвесткомпании Amundi заявил о недооцененности рубля на 10%

«Я думаю сегодняшний курс рубля отражает не только макроэкономическую картину сегодня, но и опасения инвесторов в связи с тем, что будущий президент США может проводить более агрессивную политику, внешнеэкономическую политику по отношению России», — сказал Сыздыков. По его словам, в результате премии за санкционный риск рубль недооценен примерно на 10% «по сравнению с теми макроэкономическими показателями, которые должны быть отражены в курсе рубля».