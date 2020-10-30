Мишустин заявил о выделении регионам дополнительно 300 млрд рублей

По его словам, для достижения национальных целей ежегодно в бюджете предусмотрено более 12 трлн руб. При этом в этом году бюджетная политика была существенно смягчена, отметил Мишустин. За девять месяцев этого года расходы регионов были профинансированы на более 10 трлн руб., что приблизительно на 17% больше по сравнению с прошлым годом.