Мишустин заявил о выделении регионам дополнительно 300 млрд рублей
Правительство решило выделить регионам дополнительно 300 млрд руб. на достижение национальных целей, 200 млрд руб. из них уже распределены между 75 субъектами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с руководителями рабочих групп Госсовета.
«Было принято решение об оказании дополнительной финансовой поддержки регионам в размере 300 млрд руб., из них уже выделено 200 млрд 75 регионам, остальные средства будут распределены до конца текущего года», — цитирует «РИА Новости» Мишустина.
По его словам, для достижения национальных целей ежегодно в бюджете предусмотрено более 12 трлн руб. При этом в этом году бюджетная политика была существенно смягчена, отметил Мишустин. За девять месяцев этого года расходы регионов были профинансированы на более 10 трлн руб., что приблизительно на 17% больше по сравнению с прошлым годом.
Мишустин также пояснил, что в этом году субъекты смогли воспользоваться средствами, которые высвободились в результате реструктуризации долгов. Он добавил, что будет разработано решение, которое позволит регионам сохранять в своих бюджетах ресурсы, образовавшиеся от экономии по госконтрактам, при условии, что они будут расходованы на реализацию национальных проектов. «Аналогичный механизм будет предусмотрен и по бюджетным кредитам», — заявил премьер.
В конце июля, президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Позднее Мишустин на совещании президента с кабмином сказал, что ежегодные расходы на реализацию плана национальных целей развития до 2030 г. составят 12 трлн руб. По его словам, персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций. Контроль за расходами будет доведен до уровня муниципалитетов.