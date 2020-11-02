Песков прокомментировал падение курса рубля

По его словам, сейчас любая мировая валюта «находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике». Влияние, например, оказывают динамика потребления энергоресурсов и изменение цен на нефть и нефтепродукты. «Но в целом, если говорить о макростабильности, как говорил президент, ее удается поддерживать», — сказал Песков.