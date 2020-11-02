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Песков прокомментировал падение курса рубля

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Несмотря на волатильность валют, в том числе роста стоимости доллара до 80 руб., в России удается сохранять макростабильность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас любая мировая валюта «находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике». Влияние, например, оказывают динамика потребления энергоресурсов и изменение цен на нефть и нефтепродукты. «Но в целом, если говорить о макростабильности, как говорил президент, ее удается поддерживать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что большинство россиян получает доходы в рублях. Кроме того, Россия сокращает зависимость от импорта, поэтому волатильность на мировых рынках «все меньше и меньше» влияет на динамику изменения цен в стране. Наконец, «амплитуда волатильности» валютных курсов «минимизируется» усилиями со стороны Банка России, пояснил Песков.

«Еще раз повторяю, экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. Она действительно обеспечивается и поддерживается», — подчеркнул он, комментируя факт потери рублем с начала года 30% стоимости относительно доллара.

Ранее, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», президент России Владимир Путин заявил, что для страны важно не значение курса национальной валюты, а его предсказуемость и стабильность. Он добавил, что благодаря «здравой макроэкономической политике» страна увеличивает свой экономический суверенитет.

Сегодня впервые с 30 марта курс доллара поднялся выше 80 руб. По данным Московской биржи на 12:26, его стоимость составила 80,34 руб. Курс евро рекордно вырос с 2014 г. Его максимальная цена в ходе торгов достигла 94,14 руб. 

Ранее по теме: Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных