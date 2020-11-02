Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года

Курс евро в ходе торгов достиг значения в 93,80 руб. впервые с декабря 2014 г., свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее, с 29 сентября, цена европейской валюты колебалась вблизи значения в 93 руб. после того, как впервые за четыре года преодолела этот порог.