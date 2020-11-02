Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года
Курс евро в ходе торгов достиг значения в 93,80 руб. впервые с декабря 2014 г., свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее, с 29 сентября, цена европейской валюты колебалась вблизи значения в 93 руб. после того, как впервые за четыре года преодолела этот порог.
Курс доллара в ходе торгов превысил 80 руб. впервые с 30 марта, следует из данных биржи. На открытии торгов 2 ноября он достиг максимального значения 80,31 руб.
Ослабление рубля вновь произошло после некоторого укрепления в конце октября. Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова ранее пояснила, что наблюдаемая волатильность во многом обусловлена геополитическими факторами, в том числе — предстоящими выборами в США, которые пройдут 3 ноября. К концу года, по прогнозам аналитиков, отечественная валюта укрепится. Ожидается, что курс доллара снизится до 70-75 руб.
О вероятном укреплении рубля в конце года заявил также глава Сбербанка Герман Греф. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 23 октября отметила, что наблюдаемая волатильность не угрожает финансовой стабильности страны.