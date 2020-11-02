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Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года

Ведомости

Курс евро в ходе торгов достиг значения в 93,80 руб. впервые с декабря 2014 г., свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее, с 29 сентября, цена европейской валюты колебалась вблизи значения в 93 руб. после того, как впервые за четыре года преодолела этот порог.

Курс доллара в ходе торгов превысил 80 руб. впервые с 30 марта, следует из данных биржи. На открытии торгов 2 ноября он достиг максимального значения 80,31 руб. 

Ослабление рубля вновь произошло после некоторого укрепления в конце октября. Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова ранее пояснила, что наблюдаемая волатильность во многом обусловлена геополитическими факторами, в том числе — предстоящими выборами в США, которые пройдут 3 ноября. К концу года, по прогнозам аналитиков, отечественная валюта укрепится. Ожидается, что курс доллара снизится до 70-75 руб. 

О вероятном укреплении рубля в конце года заявил также глава Сбербанка Герман Греф. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина  в ходе пресс-конференции 23 октября отметила, что наблюдаемая волатильность не угрожает финансовой стабильности страны.

Ранее по теме: Главный экономист «Альфа-банка» назвала условие роста курса евро до 100 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных