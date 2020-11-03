В Москве выделят 10 млрд рублей на вакцинацию населения от коронавируса

В следующем году на программу «Развитие здравоохранения» будет направлено на 11,8% больше средств, чем в этом году, — 447,1 млрд руб. Это крупнейшая программа города по объемам финансирования в столице, отметили в московском правительстве. В целом на здравоохранение в 2021 г. из бюджета Москвы выделят более 740 млрд руб.