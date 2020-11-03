В Москве выделят 10 млрд рублей на вакцинацию населения от коронавируса
Правительство Москвы в следующем году направит 10 млрд руб. из городского бюджета на массовую вакцинацию населения от коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства российской столицы.
«На цели профилактики инфекционных заболеваний в 2021 г. планируется выделить 12,7 млрд рублей, из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Также средства будут направлены на финансирование программ профилактических прививок. В их числе — вакцинация от пневмококковой и менингококковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций.
В следующем году на программу «Развитие здравоохранения» будет направлено на 11,8% больше средств, чем в этом году, — 447,1 млрд руб. Это крупнейшая программа города по объемам финансирования в столице, отметили в московском правительстве. В целом на здравоохранение в 2021 г. из бюджета Москвы выделят более 740 млрд руб.
11 августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Препарат был разработан в центре им. Гамалеи, его производство стартовало 15 августа. Сейчас проходят пострегистрационные испытания лекарства, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону» от научного центра «Вектор». Ее производство началось в конце октября. Также в России проходят стартовавшие в начале октября клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре Чумакова.
Москва лидирует среди регионов России по числу граждан, заразившихся коронавирусом. По данным оперштаба на 3 ноября, их суточный прирост составил 5150 человек, а общее за все время пандемии количество заболевших достигло 439 355. В целом коронавирус обнаружен у 1 673 686 россиян. Из них 1 251 364 пациента выздоровели, 28 828 граждан умерли.