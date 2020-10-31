Попова рассказала о преимуществах наличия нескольких вакцин от коронавируса в России
Наличие в России сразу нескольких отечественных вакцин предоставляет «возможность маневра» врачам и пациентам, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
«Очень хорошо, что есть в Российской Федерации несколько вакцин, это дает нам возможность маневра... У нас есть выбор, есть выбор у врачей, есть выбор у нас как у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе», — заявила она.
Попова пояснила, что вакцинация пациентов разных возрастных групп может иметь свои особенности. Например, молодые пациенты могут хотеть привиться быстрее, в то время как пожилым гражданам может потребоваться «более щадящий метод» вакцинации. Наличие разных вакцин позволяет врачу использовать наиболее эффективную для конкретного пациента вакцину, заключила глава Роспотребнадзора.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что вакцинация от коронавируса всех желающих может начаться в Москве через месяц.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.