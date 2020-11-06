ВШЭ предложила повысить налоги на доходы состоятельных россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоговую ставку на неинвестируемые личные доходы в размере более 12 и 24 млн руб. в год до 20-24%, говорится в отзыве ВШЭ на проект Федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. Также экономисты предложили повысить ставку налога на неинвестируемую прибыль компаний до 24 или 30%.
«Представляется, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций», — говорится в отзыве ВШЭ.
Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить ставку НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год. Такую ставку предлагается распространить только на регулярные доходы. регулярных доходов, связанных с трудовой деятельностью. При этом нерегулярные доходы и средства от продажи личного имущества предлагается облагать обычными 13%.
Доход бюджета от повышения ставки президент предложил направить на лечение тяжелобольных детей с редкими (органными) заболеваниями. Доходы от повышения налоговой ставки оцениваются примерно в 60 млрд руб. в год. 21 октября законопроект о повышении ставки НДФЛ был принят Госдумой в первом чтении.