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ВШЭ предложила повысить налоги на доходы состоятельных россиян

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Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоговую ставку на неинвестируемые личные доходы в размере более 12 и 24 млн руб. в год до 20-24%, говорится в отзыве ВШЭ на проект Федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. Также экономисты предложили повысить ставку налога на неинвестируемую прибыль компаний до 24 или 30%. 

«Представляется, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций», — говорится в отзыве ВШЭ. 

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить ставку НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год. Такую ставку предлагается распространить только на регулярные доходы. регулярных доходов, связанных с трудовой деятельностью. При этом нерегулярные доходы и средства от продажи личного имущества предлагается облагать обычными 13%.

Доход бюджета от повышения ставки президент предложил направить на лечение тяжелобольных детей с редкими (органными) заболеваниями. Доходы от повышения налоговой ставки оцениваются примерно в 60 млрд руб. в год. 21 октября законопроект о повышении ставки НДФЛ был принят Госдумой в первом чтении.

Ранее по теме: Госдума поддержала повышение налогов на доходы свыше 5 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных