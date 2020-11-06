Минфин ответил на идею ВШЭ повысить налоги на доходы состоятельных россиян
Власти не разрабатывают других изменений в Налоговый кодекс, кроме повышения ставки НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год, сообщили в пресс-службе Минфина.
Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоговую ставку на неинвестируемые личные доходы люлей в размере 12 и 24 млн руб. в год до 20-24%. Также экономисты предложили повысить ставку налога на неинвестируемую прибыль компаний до 24% или 30%.
«По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются», — отметили в Минфине.
Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить ставку НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год. Такую ставку предлагается распространить только на регулярные доходы. регулярных доходов, связанных с трудовой деятельностью. При этом нерегулярные доходы и средства от продажи личного имущества предлагается облагать обычными 13%.
Доход бюджета от повышения ставки президент предложил направить на лечение тяжелобольных детей с редкими (органными) заболеваниями. Доходы от повышения налоговой ставки оцениваются примерно в 60 млрд руб. в год. 21 октября законопроект о повышении ставки НДФЛ был принят Госдумой в первом чтении.