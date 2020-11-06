Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения
Статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов и чрезвычайный и посол Люксембурга в России Жорж Фабер подписали протокол об изменении налогового соглашения, сообщает пресс-служба Минфина. Ратификация протокола должна состояться до конца этого года.
Документ направлен на устранение двойного налогообложения между странами в части повышения налоговой ставки на доходы в виде дивидендов и процентов у источника до 15%. «Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации», — пояснил Сазанов.
Однако на институциональные инвестиции и публичные компании, у которых как минимум 15% акций находятся в свободном обращении и которые в течение года владеют не менее 15% капитала компании, выплачивающей обозначенные доходы, нововведения не коснутся. Ставка для них сохранится на уровне 5%. Кроме того, изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.
Сазанов отметил, что в данный момент Россия также ведет переговоры по изменению налогового соглашения с Нидерландами. Ранее аналогичные протоколы Россия подписала с Мальтой и Кипром.
Замглавы Минфина также добавил, что ведомство в текущем году планирует еще ряд новаций, нацеленных на деофшоризацию экономики страны. «Разрабатываем изменения по совершенствованию законодательства в САР, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию», — сказал он.