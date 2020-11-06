Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения

Однако на институциональные инвестиции и публичные компании, у которых как минимум 15% акций находятся в свободном обращении и которые в течение года владеют не менее 15% капитала компании, выплачивающей обозначенные доходы, нововведения не коснутся. Ставка для них сохранится на уровне 5%. Кроме того, изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.