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Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения

Ведомости

Статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов и чрезвычайный и посол Люксембурга в России Жорж Фабер подписали протокол об изменении налогового соглашения, сообщает пресс-служба Минфина. Ратификация протокола должна состояться до конца этого года.

Документ направлен на устранение двойного налогообложения между странами в части повышения налоговой ставки на доходы в виде дивидендов и процентов у источника до 15%. «Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации», — пояснил Сазанов.

Однако на институциональные инвестиции и публичные компании, у которых как минимум 15% акций находятся в свободном обращении и которые в течение года владеют не менее 15% капитала компании, выплачивающей обозначенные доходы, нововведения не коснутся. Ставка для них сохранится на уровне 5%. Кроме того, изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

Сазанов отметил, что в данный момент Россия также ведет переговоры по изменению налогового соглашения с Нидерландами. Ранее аналогичные протоколы Россия подписала с Мальтой и Кипром.

Замглавы Минфина также добавил, что ведомство в текущем году планирует еще ряд новаций, нацеленных на деофшоризацию экономики страны. «Разрабатываем изменения по совершенствованию законодательства в САР, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию», — сказал он.

Ранее по теме: Россия и Кипр договорились об изменении налогового соглашения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных