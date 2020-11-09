Счетная палата допустила рост цен до конца 2020 года

В Счетной палате рассказали, что за девять месяцев 2020 г. цены на продовольственные товары подорожали на 3,05%, «несмотря на ажиотажный спрос в весенние месяцы, который оказал влияние именно на продукты». Сезонный фактор оказал сдерживающее влияние на динамику цен, отметили в ведомстве. Рост цен на непродовольственные товары с начала года составил 3,07%. В Счетной палате пояснили, что цены на непродовольственные товары сдерживались относительно слабым спросом, также на них повлияло ослабление курса рубля.