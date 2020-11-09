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Счетная палата допустила рост цен до конца 2020 года

Ведомости

До конца 2020 г. темпы роста цен в России могут увеличиться, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь 2020 г. Годовая инфляция может ускориться до конца 2020 г. на фоне низкой базы 2019 г., указано в документе. Инфляция по итогам III квартала года превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%, отметили в ведомстве.

«До конца 2020 г. на фоне низкой базы 2019 г. следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения (4%), цены в октябре – декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2 - 0,3 % в месяц», — говорится в докладе.

В Счетной палате рассказали, что за девять месяцев 2020 г. цены на продовольственные товары подорожали на 3,05%, «несмотря на ажиотажный спрос в весенние месяцы, который оказал влияние именно на продукты». Сезонный фактор оказал сдерживающее влияние на динамику цен, отметили в ведомстве. Рост цен на непродовольственные товары с начала года составил 3,07%. В Счетной палате пояснили, что цены на непродовольственные товары сдерживались относительно слабым спросом, также на них повлияло ослабление курса рубля. 

Цены на услуги по итогам девяти месяцев года подорожали на 2,35% на фоне низкого спроса и в условиях ограничений по коронавирусу, отмечается в докладе. 

В конце июня Минэкономразвития улучшило макроэкономический прогноз на 2020 г.: теперь оно ждет меньшего спада экономики, больших цен на нефть и инфляцию ниже 4%. По прогнозу российского ЦБ, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных