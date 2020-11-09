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Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 7%

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Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 9 ноября выросла на 7,5% — до $42,44 за баррель. Об свидетельствуют данные торговой площадки на 15:28 мск.

При этом максимальной стоимости на торгах она достигла в 15:04 мск. Тогда она выросла до $43 за баррель.

Нефть марки WTI также подорожала. Ее цена к 15:28 составила $40,25 за баррель. Максимальная стоимость зафиксирована в 15:04 мск — $40,8 за баррель.

На фоне этого укрепляется российский рубль, следует из данных Московской биржи. Стоимость евро снизилась на 1,41% с момента открытия торгов 9 ноября — до 90,6 руб. Доллар подешевел на 1,13% — до 76,28 руб.

Подобная динамика цен на сырье и валюту наблюдается на фоне президентских выборов в США. По предварительным данным Fox News, победу в них одержал бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. Он набрал 290 голосов выборщиков, в то время как для победы необходимо 270. У нынешнего главы государства Дональда Трампа 214 голосов.

Всенародное голосование в США завершилось 3 ноября. Несмотря на предварительные итоги, Трамп настаивает на пересчете голосов. Для этого его штаб обратился в суды нескольких штатов. Действующий лидер страны утверждает, что выборы были сфальсифицированы. Однако ряд лидеров других стран уже поздравил Байдена с победой на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных