Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 7%

Подобная динамика цен на сырье и валюту наблюдается на фоне президентских выборов в США. По предварительным данным Fox News, победу в них одержал бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. Он набрал 290 голосов выборщиков, в то время как для победы необходимо 270. У нынешнего главы государства Дональда Трампа 214 голосов.