Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 7%
Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 9 ноября выросла на 7,5% — до $42,44 за баррель. Об свидетельствуют данные торговой площадки на 15:28 мск.
При этом максимальной стоимости на торгах она достигла в 15:04 мск. Тогда она выросла до $43 за баррель.
Нефть марки WTI также подорожала. Ее цена к 15:28 составила $40,25 за баррель. Максимальная стоимость зафиксирована в 15:04 мск — $40,8 за баррель.
На фоне этого укрепляется российский рубль, следует из данных Московской биржи. Стоимость евро снизилась на 1,41% с момента открытия торгов 9 ноября — до 90,6 руб. Доллар подешевел на 1,13% — до 76,28 руб.
Подобная динамика цен на сырье и валюту наблюдается на фоне президентских выборов в США. По предварительным данным Fox News, победу в них одержал бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. Он набрал 290 голосов выборщиков, в то время как для победы необходимо 270. У нынешнего главы государства Дональда Трампа 214 голосов.
Всенародное голосование в США завершилось 3 ноября. Несмотря на предварительные итоги, Трамп настаивает на пересчете голосов. Для этого его штаб обратился в суды нескольких штатов. Действующий лидер страны утверждает, что выборы были сфальсифицированы. Однако ряд лидеров других стран уже поздравил Байдена с победой на выборах.