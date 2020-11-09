Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Доллар опустился ниже 76 рублей впервые с сентября

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов снизился до 75,88 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на 16:07 мск. В последний раз эта валюта была на подобном уровне 21 сентября, после чего преодолела порог в 76 руб. и не опускалась ниже него. 

Евро также подешевел почти на 2% с момента открытия торгов 9 ноября. К 16:07 мск его стоимость упала до 90,3 руб.

Российский рубль укрепляется после заметного ослабления осенью. Так, в сентябре курс европейской валюты впервые с 2016 г. превысил порог в 90 руб., а затем рекордно с 2014 г. подорожал до 94 руб. Подорожание доллара было не таким существенным.

Аналитики связывали подобную волатильность с геополитическими рисками. Наибольшее влияние на курсы валют, по их мнению, оказывали предстоящие тогда выборы президента США. Всенародное голосование за нового лидера страны завершилось в стране 3 ноября. После этого евро и доллар стали дешеветь.

Официально новый президент США пока не выбран. Однако, по предварительным данным Fox News, победу одержал бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. Тем не менее нынешний лидер Дональд Трамп, выступающий от республиканцев, намерен обратиться в суд с требованием пересчитать голоса избирателей. Он утверждает, что выборы были сфальсифицированы и что в «честном» голосовании он победил.

Ранее по теме: Слабость рубля россиян не волнует

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных