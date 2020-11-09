Доллар опустился ниже 76 рублей впервые с сентября
Курс доллара в ходе торгов снизился до 75,88 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на 16:07 мск. В последний раз эта валюта была на подобном уровне 21 сентября, после чего преодолела порог в 76 руб. и не опускалась ниже него.
Евро также подешевел почти на 2% с момента открытия торгов 9 ноября. К 16:07 мск его стоимость упала до 90,3 руб.
Российский рубль укрепляется после заметного ослабления осенью. Так, в сентябре курс европейской валюты впервые с 2016 г. превысил порог в 90 руб., а затем рекордно с 2014 г. подорожал до 94 руб. Подорожание доллара было не таким существенным.
Аналитики связывали подобную волатильность с геополитическими рисками. Наибольшее влияние на курсы валют, по их мнению, оказывали предстоящие тогда выборы президента США. Всенародное голосование за нового лидера страны завершилось в стране 3 ноября. После этого евро и доллар стали дешеветь.
Официально новый президент США пока не выбран. Однако, по предварительным данным Fox News, победу одержал бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. Тем не менее нынешний лидер Дональд Трамп, выступающий от республиканцев, намерен обратиться в суд с требованием пересчитать голоса избирателей. Он утверждает, что выборы были сфальсифицированы и что в «честном» голосовании он победил.