Доллар опустился ниже 76 рублей впервые с сентября

Официально новый президент США пока не выбран. Однако, по предварительным данным Fox News, победу одержал бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. Тем не менее нынешний лидер Дональд Трамп, выступающий от республиканцев, намерен обратиться в суд с требованием пересчитать голоса избирателей. Он утверждает, что выборы были сфальсифицированы и что в «честном» голосовании он победил.