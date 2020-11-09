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Евро опустился ниже 90 рублей впервые с сентября

Ведомости

Курс евро 9 ноября снизился на 2,31% с момента открытия торгов — до 89,89 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на 18:29 мск. Ранее меньше 90 руб. европейская валюта стоила по отношению к рублю 25 сентября, после чего стала расти и 2 ноября достигла 94 руб. впервые с декабря 2014 г.

Курс доллара также рекордно снизился с конца сентября. На торгах он подешевел примерно на 2%, до 75,75 руб. Ранее на этом уровне курс был 21 сентября.

Также растет и стоимость нефти. Цена январского фьючерса марки Brent выросла более чем на 8% в ходе торгов 9 ноября — до $42,84 за баррель к 18:22 мск. Стоимость WTI поднялась более чем на 9% — до $40,72 за баррель.

Подобная волатильность на рынках происходит на фоне выборов президента США, голосование на которых завершилось 3 ноября. Официально новый глава государства пока не выбран, однако, по предварительным данным Fox News, победу одержал бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. Тем не менее нынешний лидер Дональд Трамп заявил о намерении обратиться в суд с требованием пересчитать голоса избирателей. Он утверждает, что выборы были сфальсифицированы и в «честном» голосовании победу одержал именно он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных