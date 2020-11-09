Евро опустился ниже 90 рублей впервые с сентября
Курс евро 9 ноября снизился на 2,31% с момента открытия торгов — до 89,89 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на 18:29 мск. Ранее меньше 90 руб. европейская валюта стоила по отношению к рублю 25 сентября, после чего стала расти и 2 ноября достигла 94 руб. впервые с декабря 2014 г.
Курс доллара также рекордно снизился с конца сентября. На торгах он подешевел примерно на 2%, до 75,75 руб. Ранее на этом уровне курс был 21 сентября.
Также растет и стоимость нефти. Цена январского фьючерса марки Brent выросла более чем на 8% в ходе торгов 9 ноября — до $42,84 за баррель к 18:22 мск. Стоимость WTI поднялась более чем на 9% — до $40,72 за баррель.
Подобная волатильность на рынках происходит на фоне выборов президента США, голосование на которых завершилось 3 ноября. Официально новый глава государства пока не выбран, однако, по предварительным данным Fox News, победу одержал бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. Тем не менее нынешний лидер Дональд Трамп заявил о намерении обратиться в суд с требованием пересчитать голоса избирателей. Он утверждает, что выборы были сфальсифицированы и в «честном» голосовании победу одержал именно он.