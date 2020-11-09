Евро опустился ниже 90 рублей впервые с сентября

Подобная волатильность на рынках происходит на фоне выборов президента США, голосование на которых завершилось 3 ноября. Официально новый глава государства пока не выбран, однако, по предварительным данным Fox News, победу одержал бывший вице-президент страны, демократ Джо Байден. Тем не менее нынешний лидер Дональд Трамп заявил о намерении обратиться в суд с требованием пересчитать голоса избирателей. Он утверждает, что выборы были сфальсифицированы и в «честном» голосовании победу одержал именно он.