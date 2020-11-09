Путин поручил запустить информационную систему лесного комплекса до 2023 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2023 г. ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней. Поручения президента по итогам прошедшего в сентябре совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса опубликованы на сайте Кремля.
«Обеспечить ввод в эксплуатацию в постоянном режиме информационной системы лесного комплекса. Срок – 1 января 2023 г.», — говорится в документе.
При этом до ввода в эксплуатацию этой системы президент поручил принять меры, направленные на модернизацию единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. В поручении указывается необходимость предусмотреть обеспечение прослеживаемости древесины от ее заготовки до производства продукции переработки древесины. Эта система, согласно документу, должна заработать в тестовом режиме начиная с 1 января 2021 г., в постоянном режиме – с 1 июля 2021 г.
Кроме того, президент поручил 1 июля 2021 года усилить государственный надзор за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.