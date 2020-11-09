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Путин поручил запустить информационную систему лесного комплекса до 2023 года

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2023 г. ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней. Поручения президента по итогам прошедшего в сентябре совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса опубликованы на сайте Кремля.

«Обеспечить ввод в эксплуатацию в постоянном режиме информационной системы лесного комплекса. Срок – 1 января 2023 г.», — говорится в документе.

При этом до ввода в эксплуатацию этой системы президент поручил принять меры, направленные на модернизацию единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. В поручении указывается необходимость предусмотреть обеспечение прослеживаемости древесины от ее заготовки до производства продукции переработки древесины. Эта система, согласно документу, должна заработать в тестовом режиме начиная с 1 января 2021 г., в постоянном режиме – с 1 июля 2021 г.

Кроме того, президент поручил 1 июля 2021 года усилить государственный надзор за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных