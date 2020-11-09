Путин поручил запустить информационную систему лесного комплекса до 2023 года

При этом до ввода в эксплуатацию этой системы президент поручил принять меры, направленные на модернизацию единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. В поручении указывается необходимость предусмотреть обеспечение прослеживаемости древесины от ее заготовки до производства продукции переработки древесины. Эта система, согласно документу, должна заработать в тестовом режиме начиная с 1 января 2021 г., в постоянном режиме – с 1 июля 2021 г.