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Эксперты спрогнозировали лишение лицензии до 35 российских банков в 2021 году

Ведомости

Восстановление прибыли банков России до прошлогоднего уровня займет минимум год, за это время до 35 кредитных организаций могут лишиться лицензии, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на исследование «Эксперт РА».

«Значение индекса на уровне 90,7% на 1 октября 2020 г. означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — отмечают эксперты.

В исследовании говорится, что сейчас не наблюдается улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам банков. Запас прочности кредитных организаций в России остается под риском, восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 гг. откладывается минимум на год, пояснили эксперты. 

В 2018 году Центральный банк отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в 2019 году — у 28. Продолжающийся коронакризис, хоть пока и не принес российским банкам существенных потерь, уже в ближайшем времени может привести к снижению маржинальности банковского бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных