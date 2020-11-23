Эксперты спрогнозировали лишение лицензии до 35 российских банков в 2021 году

В 2018 году Центральный банк отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в 2019 году — у 28. Продолжающийся коронакризис, хоть пока и не принес российским банкам существенных потерь, уже в ближайшем времени может привести к снижению маржинальности банковского бизнеса.