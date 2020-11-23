Эксперты спрогнозировали лишение лицензии до 35 российских банков в 2021 году
Восстановление прибыли банков России до прошлогоднего уровня займет минимум год, за это время до 35 кредитных организаций могут лишиться лицензии, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на исследование «Эксперт РА».
«Значение индекса на уровне 90,7% на 1 октября 2020 г. означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — отмечают эксперты.
В исследовании говорится, что сейчас не наблюдается улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам банков. Запас прочности кредитных организаций в России остается под риском, восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 гг. откладывается минимум на год, пояснили эксперты.
В 2018 году Центральный банк отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в 2019 году — у 28. Продолжающийся коронакризис, хоть пока и не принес российским банкам существенных потерь, уже в ближайшем времени может привести к снижению маржинальности банковского бизнеса.