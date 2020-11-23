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Brent подорожала до $46 впервые с начала сентября

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Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent к 12:00 мск составила $46,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Цена на сырье поднялась выше $46 впервые со 2 сентября. С момента открытия торгов 23 ноября она подорожала более чем на 2%.

Стоимость январского фьючерса нефти WTI также растет на торгах. К 12:00 мск она достигла $43,3 за баррель, увеличившись в течение дня примерно на 2%. Это тоже самый высокий показатель с сентября.

На фоне роста цен на сырье укрепляется российский рубль. По данным Московской биржи, доллар подешевел на торгах, его стоимость опустилась ниже 76 руб. — до 75,73 руб. к 12:00. Цена евро составила 89,91 руб.

Ранее аналитики, опрошенные изданием Bloomberg, заявили, что нефть дорожает и рубль укрепляет на фоне положительных новостей о вакцинах против коронавируса. Так, сегодня компания AstraZeneca сообщила, что эффективность препарата, разработанного ею совместно с учеными Оксфордского университета, составила 70%.

Ранее по теме: Нефть Brent подорожала на 4% на фоне новостей о вакцине от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных