Brent подорожала до $46 впервые с начала сентября
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent к 12:00 мск составила $46,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Цена на сырье поднялась выше $46 впервые со 2 сентября. С момента открытия торгов 23 ноября она подорожала более чем на 2%.
Стоимость январского фьючерса нефти WTI также растет на торгах. К 12:00 мск она достигла $43,3 за баррель, увеличившись в течение дня примерно на 2%. Это тоже самый высокий показатель с сентября.
На фоне роста цен на сырье укрепляется российский рубль. По данным Московской биржи, доллар подешевел на торгах, его стоимость опустилась ниже 76 руб. — до 75,73 руб. к 12:00. Цена евро составила 89,91 руб.
Ранее аналитики, опрошенные изданием Bloomberg, заявили, что нефть дорожает и рубль укрепляет на фоне положительных новостей о вакцинах против коронавируса. Так, сегодня компания AstraZeneca сообщила, что эффективность препарата, разработанного ею совместно с учеными Оксфордского университета, составила 70%.