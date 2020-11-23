Brent подорожала до $46 впервые с начала сентября

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent к 12:00 мск составила $46,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Цена на сырье поднялась выше $46 впервые со 2 сентября. С момента открытия торгов 23 ноября она подорожала более чем на 2%.