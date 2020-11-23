Аналитики оценили социальное благополучие на Колыме выше московского
Уровень социального благополучия в Москве ниже, чем на Колыме, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Рейтинг был составлен экспертами на основе соотношения средних размеров зарплат к стоимости потребительных корзин в 25 самых благополучных регионах страны по социально-экономическим показателям.
«Москва уступила свои рейтинговые позиции Колыме, хотя средний размер зарплаты в столице и превышает данный показатель Магаданской области — 90 304 руб.: причина в более высокой стоимости московской потребительской корзины, которая по состоянию на 1 сентября оценивалась в 23 693 руб. 80 коп.», — приводит результаты исследования «Интерфакс».
Уточняется, что средняя зарплата в Магаданской области составляет 90 145 руб., а цена потребительской корзины — порядка 23 576 руб. Таким образом, этот регион «вытеснил» Москву из топ-5 самых социально-благополучных в России.
Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата — 100 890 руб. при потребительской корзине 19 667 руб. За ним следуют Сахалинская область (зарплата 86 833 руб., потребкорзина — 20 298 руб.), Ненецкий (зарплата 89 141 руб., потребкорзина — 20 923 руб.) и Чукотский (зарплата 110 816 руб., потребкорзина — 28 260 руб.) АО. Аналитики пояснили, что, хотя на Чукотке средняя зарплата самая высокая в России, стоимость потребительской корзины также больше, чем в других регионах.
Санкт-Петербург занимает в рейтинге восьмое место: там зарабатывают в среднем 63 279 руб. в месяц, тогда как потребительская корзина обходится в 18 189 руб. На последнем месте — Свердловская область, где средний доход составляет 41 199 руб., а потребительская корзина — 15 697 руб.