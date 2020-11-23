Аналитики оценили социальное благополучие на Колыме выше московского

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата — 100 890 руб. при потребительской корзине 19 667 руб. За ним следуют Сахалинская область (зарплата 86 833 руб., потребкорзина — 20 298 руб.), Ненецкий (зарплата 89 141 руб., потребкорзина — 20 923 руб.) и Чукотский (зарплата 110 816 руб., потребкорзина — 28 260 руб.) АО. Аналитики пояснили, что, хотя на Чукотке средняя зарплата самая высокая в России, стоимость потребительской корзины также больше, чем в других регионах.