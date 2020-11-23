Компании пожаловались на претензии ФНС к займам от акционеров
Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), куда входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.Видео» и «Эльдорадо», направили письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС), где выразили недовольство дочислением налогов на суммы, которые компании тратят на обслуживание кредитов, взятых у материнских структур. С копией документа ознакомился РБК.
Российские компании, являющиеся «дочками» иностранных, при потребности в финансировании обращаются к материнским структурам за кредитами под проценты. Расходы на обслуживание займов они вычитают из прибыли, поэтому данные средства не входят в суммы, с которых уплачиваются налоги. Однако ФНС считает, что таким образом предприятия намеренно «выводят» прибыль из-под налогов, и доначисляет их.
Тем не менее подобные займы действительно необходимы поставщикам, заявил руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков. Дело в том, что поставщики должны расплатиться с заводами за товар сразу, а деньги от своих партнеров они получают от партнеров-магазинов спустя 6-8 месяцев, что приводит к появлению кассовых разрывов, которые нужно покрывать.
«Сама по себе ситуация возникновения такого разрыва и его покрытия за счет заемных средств является обычной, а потому не должна признаваться по умолчанию необоснованной или неправомерной», — приводит издание текст письма РАТЭК.
При этом ранее, выступая на Всероссийском налоговом форуме, глава ФНС Даниил Егоров заявил, что ведомство уже сформировало команду для изучения данного вопроса. Он также подчеркнул, что для разрешения сложившейся ситуации необходимо «найти точки определенности» и внести в ситуацию «правовую ясность».