Компании пожаловались на претензии ФНС к займам от акционеров

Тем не менее подобные займы действительно необходимы поставщикам, заявил руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков. Дело в том, что поставщики должны расплатиться с заводами за товар сразу, а деньги от своих партнеров они получают от партнеров-магазинов спустя 6-8 месяцев, что приводит к появлению кассовых разрывов, которые нужно покрывать.