Глава ФНС заявил о сокращении налоговых поступлений на 11% в 2020 году
Поступление налогов в бюджет по итогам 10 месяцев 2020 г. снизилось на 11% и составило 16,9 трлн руб., заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, передает пресс-служба Кремля.
По словам главы ФНС, на сокращение налоговых поступлений в бюджет оказали влияние падение цен на нефть и выполнение договоренностей об ограничении добычи, а также снижение спроса и налоговые послабления для бизнеса в связи с пандемией. «В итоге, если во втором квартале у нас снижение поступлений составили 26%, то уже по итогам 10 месяцев поступления ставили 16,9 трлн руб., я говорю о консолидированном бюджете, и это минус 11 процентов», — сказал Егоров.
При этом он отметил, что благодаря послаблениям для бизнеса удалось сохранить занятость, и поступления от подоходного налога с зарплат выросли на 4% даже с учетом снижения ставок на страховые взносы в два раза для предприятий МСП. «Там все равно мы остались в позитивном поле, и все равно сбор показывает положительный результат», — заверил Егоров.
В октябре Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН подсчитал, что за первые семь месяцев 2020 г. доходы бюджета упали на 4,8% (без учета доходов от продажи Сбербанка – на 10,3%), тогда как расходы бюджета выросли на 23%, а внебюджетных фондов – на 17%. В то же время почти вдвое выросли расходы на здравоохранение, на поддержку семей с детьми (в 2,4 раза), а также на трансферты регионам (+64%).
Как стало известно в ходе обсуждений проекта федерального бюджета на 2021-2023 гг., в ближайшие три года он будет дефицитным. Объем дефицита будет сокращаться – с 4,4% ВВП в 2020 г. до 1% ВВП в 2023 г. Планируется, что дефицит будет финансироваться за счет увеличения госдолга, преимущественно внутреннего – его доля превысит 80% в общем объеме. В целом объем госдолга возрастет с 12,3% ВВП в 2019 г. до 21,4% к 2024 г.