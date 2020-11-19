Глава ФНС заявил о сокращении налоговых поступлений на 11% в 2020 году

Как стало известно в ходе обсуждений проекта федерального бюджета на 2021-2023 гг., в ближайшие три года он будет дефицитным. Объем дефицита будет сокращаться – с 4,4% ВВП в 2020 г. до 1% ВВП в 2023 г. Планируется, что дефицит будет финансироваться за счет увеличения госдолга, преимущественно внутреннего – его доля превысит 80% в общем объеме. В целом объем госдолга возрастет с 12,3% ВВП в 2019 г. до 21,4% к 2024 г.