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Сечин рассказал о дальнейших колебаниях цен на нефть

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Колебания цен на нефть будут зависеть от дальнейших действий участников рынка и уровня потребления, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в эфире телеканала «Россия 1».

«Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления», — заявил он.

Сечин также обратил внимание на темпы роста экономики Китая, успешно справляющегося с пандемией коронавируса.

«Для нас это большой рынок. Мы поставляем ежегодно 60 млн т нефти потребителям Китая», — добавил он.

Ранее в октябре Сечин высказывал мнение, что восстановление мировой экономики и спроса не нефть может начаться в 2021 г.

Согласно долгосрочному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость барреля нефти к 2025 г. может достигнуть $70, если сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса.

Ранее по теме: Вакцина для рынка нефти: как борьба с коронавирусом повлияет на цены

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных