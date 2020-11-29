Сечин рассказал о дальнейших колебаниях цен на нефть
Колебания цен на нефть будут зависеть от дальнейших действий участников рынка и уровня потребления, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в эфире телеканала «Россия 1».
«Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления», — заявил он.
Сечин также обратил внимание на темпы роста экономики Китая, успешно справляющегося с пандемией коронавируса.
«Для нас это большой рынок. Мы поставляем ежегодно 60 млн т нефти потребителям Китая», — добавил он.
Ранее в октябре Сечин высказывал мнение, что восстановление мировой экономики и спроса не нефть может начаться в 2021 г.
Согласно долгосрочному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость барреля нефти к 2025 г. может достигнуть $70, если сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса.