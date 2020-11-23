Вакцина для рынка нефти: как борьба с коронавирусом повлияет на цены

Как развивался кризис

Текущий год стал испытанием для мировой нефтяной отрасли — пандемия коронавируса сильно ударила по потреблению нефти. Другим значительным ударом по ценам стал разрыв сделки ОПЕК+: в ходе заседания ОПЕК+ 6 марта цена нефти Brent упала на 9,4%, до $45,3 за баррель.



Последующая ценовая война, развязанная Саудовской Аравией и подкрепленная обещаниями нарастить добычу вплоть до 13 млн баррелей в сутки, привели к тому, что всего за один день – 9 марта – цены упали более чем на 30% до $31 за баррель Brent и $28 за баррель WTI. Такого резкого падения не происходило ни в 2008, ни в 2014 гг. – это было сильнейшее падение в течение одного дня с 1991 г., когда закончилась война в Персидском заливе. Цена на российскую нефть Urals в апреле опускалась ниже $15 за баррель, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ.



Новые рыночные обстоятельства вынудили участников рынка снова сесть за стол переговоров: уже 12 апреля ОПЕК и не входящие в нее страны согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2022 г. Новое соглашение предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.