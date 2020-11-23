Вакцина для рынка нефти: как борьба с коронавирусом повлияет на цены

Вакцина для рынка нефти: как борьба с коронавирусом повлияет на ценыВосстановление спроса на нефть может увеличить цены вплоть до $80 за баррель
Спрос на нефть, согласно оценке ОПЕК, сократился почти на 10% в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Следующий год обещает быть более позитивным для рынка: массовая вакцинация и действующее соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти поспособствуют восстановлению спроса на энергоносители на 5-10% по сравнению с 2020 г., считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Цены при этом будут колебаться в диапазоне $40-60 за баррель, но не исключено и падение до $20 за баррель в случае негативного развития ситуации с коронавирусом.
Надежды на восстановление
Согласно ноябрьскому прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в 2021 г. вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки и составит 97,08 млн баррелей в сутки. При этом в первом квартале показатель будет на уровне 94,9 млн баррелей в сутки, во втором – 95,8 млн баррелей в сутки, в третьем – 98,4 млн баррелей в сутки, в четвертом – 99,1 млн баррелей в сутки. Согласно последним данным МЭА, спрос на нефть по итогам 2020 г. ожидается на уровне 91,28 млн баррелей в сутки против 100,1 млн баррелей в сутки в 2019 г.
ОПЕК более консервативна в оценках. Так, в ноябрьском прогнозе организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2021 г. окажется на уровне 96,26 млн баррелей в сутки. В первом квартале ОПЕК ожидает спрос на уровне 94,96, во втором – 96,3 млн баррелей в сутки, в третьем – 96,61 млн баррелей в сутки, в четвертом – 97,09 млн баррелей в сутки. По итогам 2020 г. картель ожидает показатель на уровне 90,01 млн баррелей в сутки против 99,76 млн баррелей в сутки в 2019 г.
Как развивался кризис
Текущий год стал испытанием для мировой нефтяной отрасли — пандемия коронавируса сильно ударила по потреблению нефти. Другим значительным ударом по ценам стал разрыв сделки ОПЕК+: в ходе заседания ОПЕК+ 6 марта цена нефти Brent упала на 9,4%, до $45,3 за баррель.
Последующая ценовая война, развязанная Саудовской Аравией и подкрепленная обещаниями нарастить добычу вплоть до 13 млн баррелей в сутки, привели к тому, что всего за один день – 9 марта – цены упали более чем на 30% до $31 за баррель Brent и $28 за баррель WTI. Такого резкого падения не происходило ни в 2008, ни в 2014 гг. – это было сильнейшее падение в течение одного дня с 1991 г., когда закончилась война в Персидском заливе. Цена на российскую нефть Urals в апреле опускалась ниже $15 за баррель, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ.
Новые рыночные обстоятельства вынудили участников рынка снова сесть за стол переговоров: уже 12 апреля ОПЕК и не входящие в нее страны согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2022 г. Новое соглашение предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.
Мировое потребление нефти в следующем году может вырасти примерно на 5-10% год к году, или на 4,7-9,4 млн баррелей в сутки, говорит аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. При этом при сохранении статус-кво в части предложения — без значительного увеличения добычи нефти за пределами ОПЕК+ — цена на нефть в 2021 г. будет в диапазоне $60-80 за баррель за счет роста спроса на фоне ограниченной добычи ОПЕК+, отмечает она.
Однако если вторая волна коронавируса, а вместе с ней и «локдауны» окажутся достаточно жесткими, то цены на нефть могут упасть даже до уровня $20 за баррель при драматическом снижении потребления, поясняет Дышлюк. Она подчеркнула, что такой уровень цен является крайне некомфортным для производителей, поэтому даже в таком сценарии период низких цен не продлится долго.
В базовом сценарии средняя цена за баррель Brent в 2021 г. составит $45, в стрессовом – $35, говорит старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. По его словам, спрос в первом полугодии 2021 г. может оказаться на уровне 95 млн баррелей в сутки, то есть на 5% меньше, чем в 2019 году. Во втором полугодии показатель может начать восстанавливаться, если будет прогресс с массовой вакцинацией, уточняет он. Главные факторы, которые способны повлиять – это глубина и продолжительность новых «локдаунов», время начала и эффективность массовой вакцинации, а также действия ОПЕК+, объясняет аналитик.
Стрессовый сценарий может реализоваться, если падение спроса будет таким же глубоким, как в апреле-мае 2020 г., или если ОПЕК+ перейдёт к политике наращивания добычи и перестанет играть роль стабилизатора рынка, говорит Маринченко. Аналитик надеется, что ОПЕК+ не допустит такой ситуации, которая сложилась в марте 2020 г. В целом ожидать очень высоких цен на нефть в ближайшие 5 лет не стоит: в базовом сценарии к 2023 г. цена достигнет $53 за баррель. «Резкий устойчивый рост цен не очень вероятен, в том числе из-за постепенного энергетического перехода — роль нефти в мировом энергобалансе будет падать», — добавляет он.
Цена нефти будет зависеть от восстановления спроса, на который, главным образом, влияют эффективность вакцин от коронавируса и новые вспышки заболеваемости, соглашается эксперт центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко. По ее прогнозу, в 2020 году снижение спроса ожидается на уровне 10 млн баррелей в сутки и около 3-4 млн баррелей в сутки в 2021 г. по сравнению с уровнем 2019 г.
По оценке Грушевенко, в зависимости от темпов восстановления спроса и поведения ОПЕК+ цены на нефть могут в течение года колебаться в диапазоне от $40 до $60 за баррель, полагает она.