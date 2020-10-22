Сечин допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году
Восстановление мировой экономики и спроса не нефть может начаться в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Роснефти» Игоря Сечина.
«По имеющимся оценкам, восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в 2021 году. Но человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата. Это сложна задача, но разрешимая. Хорошим примером здесь является Китай, первым подвергшийся эпидемии», — сказал Сечин в рамках XIII Евразийского экономического форума.
В сентябре министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефть в мире может восстановиться до докризисного уровня во II квартале 2021 г.
Согласно долгосрочному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость барреля нефти к 2025 г. может достигнуть $70, если сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса.