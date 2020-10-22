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Сечин допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году

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Восстановление мировой экономики и спроса не нефть может начаться в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Роснефти» Игоря Сечина.

«По имеющимся оценкам, восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в 2021 году. Но человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата. Это сложна задача, но разрешимая. Хорошим примером здесь является Китай, первым подвергшийся эпидемии», — сказал Сечин в рамках XIII Евразийского экономического форума.

В сентябре министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефть в мире может восстановиться до докризисного уровня во II квартале 2021 г.

Согласно долгосрочному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость барреля нефти к 2025 г. может достигнуть $70, если сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных