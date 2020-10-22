Сечин допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году

«По имеющимся оценкам, восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в 2021 году. Но человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата. Это сложна задача, но разрешимая. Хорошим примером здесь является Китай, первым подвергшийся эпидемии», — сказал Сечин в рамках XIII Евразийского экономического форума.