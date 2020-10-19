Участники сделки ОПЕК+ договорились продолжать исполнять ее в полном объеме
Страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнение сделки по сокращению добычи нефти в полном объеме, сообщил министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
«Была достигнута договоренность о том, чтобы продолжать исполнять соглашение в полном объеме», — сказал Новак по итогам министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
По словам главы российского Минэнерго, в ходе встречи все министры отметили высокий уровень исполнения соглашения, который в сентябре составил 102%. «Это очень позитивно повлияло на стабилизацию рынка», — подчеркнул министр.
Следующая встреча министров состоится через месяц.
Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.