Участники сделки ОПЕК+ договорились продолжать исполнять ее в полном объеме

Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.