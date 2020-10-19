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Участники сделки ОПЕК+ договорились продолжать исполнять ее в полном объеме

Ведомости

Страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнение сделки по сокращению добычи нефти в полном объеме, сообщил министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Была достигнута договоренность о том, чтобы продолжать исполнять соглашение в полном объеме», — сказал Новак по итогам министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По словам главы российского Минэнерго, в ходе встречи все министры отметили высокий уровень исполнения соглашения, который в сентябре составил 102%. «Это очень позитивно повлияло на стабилизацию рынка», — подчеркнул министр.

Следующая встреча министров состоится через месяц.

Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных