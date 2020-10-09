ОПЕК не видит альтернативы нефти в ближайшую четверть века

В целом, как ожидает ОПЕК, спрос на первичные источники энергии – нефть, газ, уголь, АЭС и возобновляемые источники – вырастет с 289,1 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки в 2019 г. до 361,3 млн в 2045 г. При этом нефть останется топливом с наибольшей долей в энергобалансе, хотя она и сократится с 31,5% в 2019 г. до 27,5% в 2045 г., а доля газа за тот же период возрастет с 23,1 до 25,3%. В абсолютном выражении спрос на нефть может вырасти за тот же период с 91 млн до 99,5 млн барр. н. э./сутки, а спрос на газ – с 66,9 млн до 91,2 млн барр. н. э. в сутки. В то же время в ОПЕК прогнозируют сокращение доли угля с 26,7% в 2019 г. до 19,7% в 2045 г. Остальные 27,5% в энергобалансе займут атомная генерация, а также гидростанции и другие возобновляемые источники энергии (ВИЭ). А самые быстрые темпы роста среди всех источников энергии продемонстрируют солнечная, ветряная и геотермальная энергия – суммарно на 6,6% в год.