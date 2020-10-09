ОПЕК не видит альтернативы нефти в ближайшую четверть века

ОПЕК не видит альтернативы нефти в ближайшую четверть векаХотя ВИЭ будут постепенно увеличивать свою долю в мировом энергобалансе
Нефть останется доминирующим источником энергии в мире вплоть до 2045 г., сохранив свою долю в мировом энергобалансе на уровне около 30%. Об этом говорится в ежегодном обзоре ОПЕК World Oil Outlook 2020, опубликованном 8 октября. В целом на ископаемые виды топлива – нефть, газ и уголь – совокупно придется 72,5% мирового энергобаланса, следует из доклада организации.
В целом, как ожидает ОПЕК, спрос на первичные источники энергии – нефть, газ, уголь, АЭС и возобновляемые источники – вырастет с 289,1 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки в 2019 г. до 361,3 млн в 2045 г. При этом нефть останется топливом с наибольшей долей в энергобалансе, хотя она и сократится с 31,5% в 2019 г. до 27,5% в 2045 г., а доля газа за тот же период возрастет с 23,1 до 25,3%. В абсолютном выражении спрос на нефть может вырасти за тот же период с 91 млн до 99,5 млн барр. н. э./сутки, а спрос на газ – с 66,9 млн до 91,2 млн барр. н. э. в сутки. В то же время в ОПЕК прогнозируют сокращение доли угля с 26,7% в 2019 г. до 19,7% в 2045 г. Остальные 27,5% в энергобалансе займут атомная генерация, а также гидростанции и другие возобновляемые источники энергии (ВИЭ). А самые быстрые темпы роста среди всех источников энергии продемонстрируют солнечная, ветряная и геотермальная энергия – суммарно на 6,6% в год.
Таким образом, в долгосрочной перспективе ОПЕК продолжает придерживаться консервативных взглядов на будущее энергетики. В прошлогоднем докладе организация прогнозировала, что в 2040 г. доля газа в мировом энергобалансе будет составлять 25,2% (90,3 млн из 357,5 млн барр н. э./сутки), а доля нефти – 28,2% (при росте в абсолютном выражении до 100,7 млн барр./сутки). В новом докладе ОПЕК расширила горизонт прогнозирования еще на пять лет, однако взгляд на перспективы глобального энергобаланса существенно не изменился.
Анализируя эти прогнозы, нужно делать поправку на то, что они представлены ОПЕК – организацией, деятельность которой связана именно с нефтью, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. В базовых сценариях большинства существующих сегодня прогнозов (от Международного энергетического агентства, IEA, и Мирового энергетического совета, WEC) предполагается, что нефть будет основным источником энергии до 2035 г., тогда как ОПЕК дает прогноз до 2045 г., добавила она. Белова отмечает, что изменение структуры глобального топливно-энергетического баланса происходит медленно: 25 лет назад доля нефти составляла 39% против текущих 33%, а газа – 21% против 24%. Прежде всего это связано с инвестиционными циклами и неэластичностью спроса на углеводороды на коротком временном промежутке, объясняет эксперт. «Но ВР прогнозирует, что в следующие 30 лет доля возобновляемых источников будет расти темпами, которые не были свойственны ни одному энергоресурсу с 1900 г.», – добавляет Белова.
В последние 10 лет промышленные компании ищут альтернативу нефти, и эти попытки оказываются удачными. Например, электротранспорт в его различных формах – от электросамокатов до электромобилей – отвоевывает долю на рынке, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Это влияет на расстановку сил в глобальном энергобалансе. Но до 2045 г. кардинальных изменений ждать не стоит, полагает он.
Основная проблема развития возобновляемых источников заключалась в стоимости технологий, но она постепенно снижается, отмечает директор практики оказания консультационных услуг компаниям энергетической отрасли PwC в России Дмитрий Стапран. По его словам, с 2010 по 2019 г. стоимость создания ветряных электростанций снизилась на 30–40%, а солнечных – примерно на 80%. Другая проблема – нестабильность выработки электроэнергии, говорит аналитик. По его словам, ее можно решить за счет накопителей электроэнергии, стоимость которых также падает с каждым годом. Стапран отмечает, что «зеленая энергетика не выделяет парниковых газов и в этом смысле ее вклад в замедление глобального потепления сложно переоценить, хотя в цепочке создания стоимости есть кремний, алюминий и т. д. (которые также оказывают негативное влияние на окружающую среду. – «Ведомости»)». Так или иначе, возобновляемые источники уже занимают до четверти в энергобалансах в Германии, Португалии, Испании, Великобритании и эта доля будет расти, уверен Стапран.