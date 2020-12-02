Аналитики ожидают медленного восстановления доходов населения в 2021 году
Реальные располагаемые доходы населения в этом году снизятся на 5% и в следующем году вырастут максимум на 2%, а не на 3%, как считают в Минэкономразвития, на фоне наблюдаемого в стране уровня безработицы, следует из прогноза «Центра макроэкономического анализа» «Альфа-банка», который есть в распоряжении «Ведомостей».
«Мы ожидаем, что реальные располагаемые доходы снизятся в 2020г. на 5,0% г/г, что ниже официального прогноза Минэкономразвития (-3,0% г/г); снижение реальных располагаемых доходов за 9М20 на уровне -4,3% г/г говорит в пользу нашего мнения», — следует из прогноза.
Самый высокий за последние восемь лет уровень реальных располагаемых доходов населения, по данным «Альфа-банка», наблюдался в России в 2013 г. Затем показатель снижался до 2017 г. и перешел к росту в 2018-2019 гг. Однако в этом году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, ожидается самое сильное за последние годы падение доходов граждан.
Аналитики обратили внимание на то, что, хотя в третьем квартале текущего года наблюдалось восстановление экономической активности, уровень безработицы в стране сократился незначительно. Помимо последствий кризиса, на это может влиять увеличение предложения на рынке труда вследствие более высокого уровня рождаемости в 2000 г., считают в «Альфа-банке». Там полагают, что безработица, которая в январе составляла 4,7% от экономически активного населения страны, а в августе достигла максимума в 6,4%, к концу 2020 г. составит порядка 6% и сохранится в пределах этого значения и в 2021 г.
Слабые темпы восстановления реальных располагаемых доходов населения, в свою очередь, повлияют на уровень инфляции в России, предупредили в «Альфа-банке». Рост цен по итогам 2021 г. составит 3,2% вместо ожидаемых ранее 3,4%, основанных на том, что ключевая ставка ЦБ к концу 2020 г. составит 3,75%-4%. Изменение прогноза аналитиков обусловлено тем, что на последних заседаниях регулятор сохранил ключевую ставку на минимальном историческом уровне в 4,25% при наблюдавшемся в последние месяцы «скачке» инфляции выше целевых 4% как в продовольственном, так и непродовольственном сегментах товаров. Эксперты предполагают, что в первом квартале следующего года рост цен ускорится до 5-5,5% год к году. В связи с этим ЦБ не будет понижать ключевую ставку до второго квартала 2021 г., ожидают аналитики.
При этом в дальнейшем ключевая ставка все же будет снижена, считают в «Альфа-банке». По прогнозам аналитиков, ключевая ставка ЦБ достигнет 3,5%, так как регулятор неоднократно говорил о сохранении мягкой денежно-кредитной политики и в 2021 г. на фоне действия дезинфляционных факторов.
В целом экономика России в будущем году будет восстанавливаться после спада, вызванного пандемией, следует из прогноза «Альфа-банка». Так, в 2020 г. ВВП снизится на 3,8-4%, а в 2021 г. вырастет примерно на 2,5%, заявили аналитики. Наибольшего роста эксперты ожидают во втором квартале будущего года — примерно на 5,8% год к году. Это произойдет на фоне роста оборота розничной торговли на 22% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, ожидают аналитики.