Аналитики ожидают медленного восстановления доходов населения в 2021 году

Слабые темпы восстановления реальных располагаемых доходов населения, в свою очередь, повлияют на уровень инфляции в России, предупредили в «Альфа-банке». Рост цен по итогам 2021 г. составит 3,2% вместо ожидаемых ранее 3,4%, основанных на том, что ключевая ставка ЦБ к концу 2020 г. составит 3,75%-4%. Изменение прогноза аналитиков обусловлено тем, что на последних заседаниях регулятор сохранил ключевую ставку на минимальном историческом уровне в 4,25% при наблюдавшемся в последние месяцы «скачке» инфляции выше целевых 4% как в продовольственном, так и непродовольственном сегментах товаров. Эксперты предполагают, что в первом квартале следующего года рост цен ускорится до 5-5,5% год к году. В связи с этим ЦБ не будет понижать ключевую ставку до второго квартала 2021 г., ожидают аналитики.