Греф оценил темпы восстановления российской экономики

«Российская экономика продолжит восстановление на волне мягкой денежно-кредитной политики и оживления внешнего спроса. Спад ВВП по итогам 2020 г. окажется в диапазоне 3,5-4,5%, а далее экономика вырастет на 2,5-3,5% в 2021 г. и выйдет на стабильный рост около 2-3%» — сказал он.