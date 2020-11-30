Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Греф оценил темпы восстановления российской экономики

Ведомости

Российская экономика по итогам текущего года упадет на 3,5-4,5% и выйдет на стабильный рост в 2022 г., заявил в ходе выступления на Дне инвестора глава Сбербанка Герман Греф. 

«Российская экономика продолжит восстановление на волне мягкой денежно-кредитной политики и оживления внешнего спроса. Спад ВВП по итогам 2020 г. окажется в диапазоне 3,5-4,5%, а далее экономика вырастет на 2,5-3,5% в 2021 г. и выйдет на стабильный рост около 2-3%» — сказал он.

При этом в Сбербанке ожидают, что макроэкономическая ситуация в России на протяжении 2021-2023 гг. будет оставаться сложной, отметил Греф. Однако банковский сектор останется стабильным. Так, по словам главы кредитной организации, на горизонте ближайших трех лет рост российского банковского сектора замедлится, но будет «достаточно перспективным относительно мирового банковского уровня».

Согласно прогнозу Сбербанка, общий среднегодовой темп роста розничного кредитования составит 10-12%, корпоративного — 5-7%. Ключевыми драйверами роста розничных финансовых рынков станут ипотечное кредитование, управление активами и страхование, пояснил Греф.

Озвученный Грефом прогноз по спаду российской экономики в этом году более позитивный, нежели ранее представили ведомства. Так, Минэкономразвития ожидает снижения ВВП в 2020 г. на 3,9%, Банк России — в диапазоне 4-5%, Счетная палата — 4,2-4,8%.

Ранее по теме: Греф ожидает укрепления курса рубля к концу года

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных