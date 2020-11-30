Греф оценил темпы восстановления российской экономики
Российская экономика по итогам текущего года упадет на 3,5-4,5% и выйдет на стабильный рост в 2022 г., заявил в ходе выступления на Дне инвестора глава Сбербанка Герман Греф.
«Российская экономика продолжит восстановление на волне мягкой денежно-кредитной политики и оживления внешнего спроса. Спад ВВП по итогам 2020 г. окажется в диапазоне 3,5-4,5%, а далее экономика вырастет на 2,5-3,5% в 2021 г. и выйдет на стабильный рост около 2-3%» — сказал он.
При этом в Сбербанке ожидают, что макроэкономическая ситуация в России на протяжении 2021-2023 гг. будет оставаться сложной, отметил Греф. Однако банковский сектор останется стабильным. Так, по словам главы кредитной организации, на горизонте ближайших трех лет рост российского банковского сектора замедлится, но будет «достаточно перспективным относительно мирового банковского уровня».
Согласно прогнозу Сбербанка, общий среднегодовой темп роста розничного кредитования составит 10-12%, корпоративного — 5-7%. Ключевыми драйверами роста розничных финансовых рынков станут ипотечное кредитование, управление активами и страхование, пояснил Греф.
Озвученный Грефом прогноз по спаду российской экономики в этом году более позитивный, нежели ранее представили ведомства. Так, Минэкономразвития ожидает снижения ВВП в 2020 г. на 3,9%, Банк России — в диапазоне 4-5%, Счетная палата — 4,2-4,8%.