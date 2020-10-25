Греф ожидает укрепления курса рубля к концу года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф ожидает укрепления курса рубля к концу текущего года, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, укрепление российской валюты произойдет после стабилизации геополитической ситуации и улучшения эпидемиологической обстановки в мире. Греф также выразил мнение, что курс рубля сегодня «фундаментально недооценен».
Полное восстановление экономики должно завершиться к 2022 г., в то время как в 2021 г. еще будет необходимо «учиться жить с коронавирусом», добавил он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России пережила первую фазу пандемии коронавируса лучше, чем экономики многих других стран. По его словам, инфляция с начала года составила чуть более 3%, а восстановление экономики идет быстрее прогнозов.
Правительство 25 сентября одобрило общенациональный план восстановления экономики. Долгосрочных структурных изменений в экономике планируется достичь за счет внедрения новых технологий, использования возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, а также наращивания экспорта и темпов реализации программ импортозамещения.