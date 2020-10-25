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Греф ожидает укрепления курса рубля к концу года

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф ожидает укрепления курса рубля к концу текущего года, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, укрепление российской валюты произойдет после стабилизации геополитической ситуации и улучшения эпидемиологической обстановки в мире. Греф также выразил мнение, что курс рубля сегодня «фундаментально недооценен».

Полное восстановление экономики должно завершиться к 2022 г., в то время как в 2021 г. еще будет необходимо «учиться жить с коронавирусом», добавил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России пережила первую фазу пандемии коронавируса лучше, чем экономики многих других стран. По его словам, инфляция с начала года составила чуть более 3%, а восстановление экономики идет быстрее прогнозов.

Правительство 25 сентября одобрило общенациональный план восстановления экономики. Долгосрочных структурных изменений в экономике планируется достичь за счет внедрения новых технологий, использования возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, а также наращивания экспорта и темпов реализации программ импортозамещения.

Ранее по теме: Путин заявил о начале восстановления в ряде секторов российской экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных