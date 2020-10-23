Путин заявил о начале восстановления в ряде секторов российской экономики

Несмотря на действие ряда негативных факторов, в России сохраняется ценовая стабильность. На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос. «Постепенно восстанавливается — мы видим, здесь еще хватает вопросов и проблем, но все-таки он восстанавливается», — сказал Путин. Однако эксперты проявляют осторожность и говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой, добавил он.