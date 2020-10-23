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Путин заявил о начале восстановления в ряде секторов российской экономики

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Российская экономика начала восстанавливаться по ряду позиций, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. 

«Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление», — цитирует Путина пресс-служба Кремля. В качестве примера президент привел обрабатывающую промышленность, динамика которой  в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая ситуация с грузооборотом на железной дороге. «Вместе с тем видим, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему», — подчеркнул он.

Несмотря на действие ряда негативных факторов, в России сохраняется ценовая стабильность. На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос. «Постепенно восстанавливается — мы видим, здесь еще хватает вопросов и проблем, но все-таки он восстанавливается», — сказал Путин. Однако эксперты проявляют осторожность и говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой, добавил он. 

Ранее правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Срок его исполнения — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г. Его реализация подразумевается в три этапа: первый этап (июнь-сентябрь 2020 г.) заключается в недопущении дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на широкий круг отраслей экономики, а также стабилизации ситуации в наиболее пострадавших отраслях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных