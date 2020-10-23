Путин заявил о начале восстановления в ряде секторов российской экономики
Российская экономика начала восстанавливаться по ряду позиций, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
«Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление», — цитирует Путина пресс-служба Кремля. В качестве примера президент привел обрабатывающую промышленность, динамика которой в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года. Похожая ситуация с грузооборотом на железной дороге. «Вместе с тем видим, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему», — подчеркнул он.
Несмотря на действие ряда негативных факторов, в России сохраняется ценовая стабильность. На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос. «Постепенно восстанавливается — мы видим, здесь еще хватает вопросов и проблем, но все-таки он восстанавливается», — сказал Путин. Однако эксперты проявляют осторожность и говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой, добавил он.
Ранее правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Срок его исполнения — июнь 2020 г. — декабрь 2021 г. Его реализация подразумевается в три этапа: первый этап (июнь-сентябрь 2020 г.) заключается в недопущении дальнейшего падения доходов населения и распространения рецессии на широкий круг отраслей экономики, а также стабилизации ситуации в наиболее пострадавших отраслях.