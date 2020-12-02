Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Цена российской нефти вернулась на докризисный уровень

Ведомости

Стоимость российской нефти марки Urals на текущей неделе превысила $47 за баррель, вернувшись к уровню начала марта, сообщает международное ценовое агентство Argus. 

«Цены на сорт приблизились к уровню начала марта накануне обвала мирового рынка нефти из-за пандемии коронавируса, а также окончания прежнего соглашения ОПЕК+. Поддержку мировым котировкам нефти оказывают надежды участников рынка на более быстрое восстановление спроса на сырье благодаря успехам фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении агентства.

По данным Argus на 1 декабря, цена Urals в Северо-Западной Европе выросла на $0,46 — до $47,19 за баррель, а в Средиземноморье — до $47,86 за баррель. Поддержку стоимости сырья оказывает снижение предложения нефти в Новороссийске. Так, в декабре объем отгрузок сократился примерно на 20% по сравнению с ноябрем — до минимального уровня с августа, отмечает агентство.

3 декабря должно состояться заседание стран ОПЕК+, где, возможно, будет принято решение о сокращении объема нефтедобычи в следующем году. На этом фоне растут котировки Urals.

Цена на нефть марки Brent также выросла до уровня начала марта, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. К 19:48 мск стоимость февральского фьючерса составила $48,48 за баррель. Цена январского фьючерса WTI выросла до $45,65 за баррель.

6 марта страны ОПЕК не смогли договориться о продолжении действия сделки об ограничении добычи нефти между Россией и организацией стран – экспортеров нефти. Соглашение прекратило действовать 1 апреля. 

Ранее по теме: Сделка ОПЕК+ развалилась

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных