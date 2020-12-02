Цена российской нефти вернулась на докризисный уровень

По данным Argus на 1 декабря, цена Urals в Северо-Западной Европе выросла на $0,46 — до $47,19 за баррель, а в Средиземноморье — до $47,86 за баррель. Поддержку стоимости сырья оказывает снижение предложения нефти в Новороссийске. Так, в декабре объем отгрузок сократился примерно на 20% по сравнению с ноябрем — до минимального уровня с августа, отмечает агентство.