Цена российской нефти вернулась на докризисный уровень
Стоимость российской нефти марки Urals на текущей неделе превысила $47 за баррель, вернувшись к уровню начала марта, сообщает международное ценовое агентство Argus.
«Цены на сорт приблизились к уровню начала марта накануне обвала мирового рынка нефти из-за пандемии коронавируса, а также окончания прежнего соглашения ОПЕК+. Поддержку мировым котировкам нефти оказывают надежды участников рынка на более быстрое восстановление спроса на сырье благодаря успехам фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении агентства.
По данным Argus на 1 декабря, цена Urals в Северо-Западной Европе выросла на $0,46 — до $47,19 за баррель, а в Средиземноморье — до $47,86 за баррель. Поддержку стоимости сырья оказывает снижение предложения нефти в Новороссийске. Так, в декабре объем отгрузок сократился примерно на 20% по сравнению с ноябрем — до минимального уровня с августа, отмечает агентство.
3 декабря должно состояться заседание стран ОПЕК+, где, возможно, будет принято решение о сокращении объема нефтедобычи в следующем году. На этом фоне растут котировки Urals.
Цена на нефть марки Brent также выросла до уровня начала марта, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. К 19:48 мск стоимость февральского фьючерса составила $48,48 за баррель. Цена январского фьючерса WTI выросла до $45,65 за баррель.
6 марта страны ОПЕК не смогли договориться о продолжении действия сделки об ограничении добычи нефти между Россией и организацией стран – экспортеров нефти. Соглашение прекратило действовать 1 апреля.