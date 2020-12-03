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Российский бюджет в декабре недополучит более 70 млрд рублей нефтегазовых доходов

Ведомости

Минфин прогнозирует недополучение 70,1 млрд руб. нефтегазовых доходов в бюджет России в декабре, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2020 г. в размере 70,1 млрд руб.», — сообщает Минфин.

Согласно сообщению ведомства, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого объема по итогам ноября составило 19,3 млрд руб. В рамках бюджетного правила совокупный объем средств, которые будут направлены на продажу иностранной валюты, составляет 50,8 млрд руб.

«Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г., соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 2,2 млрд руб»,— добавили в ведомстве.

Ранее в ноябре объем продажи валюты Минфином по бюджетному правилу стал минимальным за весь 2020 г. — 50,1 млрд руб., сообщало ведомство. Ежедневный объем продажи иностранной валюты в прошедшем месяце составлял 2,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных