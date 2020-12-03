Российский бюджет в декабре недополучит более 70 млрд рублей нефтегазовых доходов
Минфин прогнозирует недополучение 70,1 млрд руб. нефтегазовых доходов в бюджет России в декабре, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2020 г. в размере 70,1 млрд руб.», — сообщает Минфин.
Согласно сообщению ведомства, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого объема по итогам ноября составило 19,3 млрд руб. В рамках бюджетного правила совокупный объем средств, которые будут направлены на продажу иностранной валюты, составляет 50,8 млрд руб.
«Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г., соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 2,2 млрд руб»,— добавили в ведомстве.
Ранее в ноябре объем продажи валюты Минфином по бюджетному правилу стал минимальным за весь 2020 г. — 50,1 млрд руб., сообщало ведомство. Ежедневный объем продажи иностранной валюты в прошедшем месяце составлял 2,5 млрд руб.