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Песков прокомментировал запрет на ввоз томатов из Армении и Азербайджана

Ведомости

Решение запретить ввоз томатов и другой плодоовощной продукции из Армении и Азербайджана принимается профильным ведомством и не относится к компетенции Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения. Вы знаете, что эти решения связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание. Поэтому у него нет такой обязанности — согласовывать с Кремлем свои действия», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Россельхознадзор запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. С 11 декабря ведомство запретило ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении. В армянской продукции был найден вирус мозаики пепино.

Ранее по теме: Минсельхоз не ожидает дефицита томатов в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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