Песков прокомментировал запрет на ввоз томатов из Армении и Азербайджана

«Естественно, это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения. Вы знаете, что эти решения связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание. Поэтому у него нет такой обязанности — согласовывать с Кремлем свои действия», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).