Песков прокомментировал запрет на ввоз томатов из Армении и Азербайджана
Решение запретить ввоз томатов и другой плодоовощной продукции из Армении и Азербайджана принимается профильным ведомством и не относится к компетенции Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Естественно, это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения. Вы знаете, что эти решения связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание. Поэтому у него нет такой обязанности — согласовывать с Кремлем свои действия», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Россельхознадзор запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. С 11 декабря ведомство запретило ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении. В армянской продукции был найден вирус мозаики пепино.