Минсельхоз не ожидает дефицита томатов в России
Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке России, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке», — говорится в сообщении. Урожай овощей по итогам 2020 г. может превысить 14 млн тонн, необходимые объемы импорта могут быть обеспечены за счет поставок из других государств.
В министерстве подчеркнули, что в последние годы наблюдается устойчивое снижение импорта томатов в Россию: в 2018 г. он составлял 578 тыс. тонн, в 2019 г. – 558,8 тыс. тонн, за три квартала 2020 г. – 394,6 тыс. тонн, что на 8,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Ранее Россельхознадзор объявил о приостановке импорта в Россию томатов из Азербайджана, Армавирской области Армении и трех областей Узбекистана в связи с выявлением в них карантинных объектов (вредителей).