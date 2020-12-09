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Минсельхоз не ожидает дефицита томатов в России

Ведомости

Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке России, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке», — говорится в сообщении. Урожай овощей по итогам 2020 г. может превысить 14 млн тонн, необходимые объемы импорта могут быть обеспечены за счет поставок из других государств.

В министерстве подчеркнули, что в последние годы наблюдается устойчивое снижение импорта томатов в Россию: в 2018 г. он составлял 578 тыс. тонн, в 2019 г. – 558,8 тыс. тонн, за три квартала 2020 г. – 394,6 тыс. тонн, что на 8,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее Россельхознадзор объявил о приостановке импорта в Россию томатов из Азербайджана, Армавирской области Армении и трех областей Узбекистана в связи с выявлением в них карантинных объектов (вредителей).

Ранее по теме: Россия частично запретит импорт томатов и перца из Узбекистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных