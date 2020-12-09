Минсельхоз не ожидает дефицита томатов в России

В министерстве подчеркнули, что в последние годы наблюдается устойчивое снижение импорта томатов в Россию: в 2018 г. он составлял 578 тыс. тонн, в 2019 г. – 558,8 тыс. тонн, за три квартала 2020 г. – 394,6 тыс. тонн, что на 8,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.