Россия частично запретит импорт томатов и перца из Узбекистана
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан», — говорится в сообщении. Мера предпринята для сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинных объектов на территории России.
Ведомство выявило в продукции узбекского производителя Sunny Land Export вирус коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого Россельхознадзор ввел временную карантинную фитосанитарную меру. Вирус может вызывать потерю до 70% урожая.
По этой же причине Россельхознадзор ранее запретил ввоз в Россию томатов и перцев из Ферганской и Навоийской областей Узебкистана. Ранее ведомство запретило ввоз томатов и яблок из Азербайджана, а также томатов и перцев из Армавирской области Армении из-за обнаружения в них карантинных объектов.