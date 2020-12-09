Россия частично запретит импорт томатов и перца из Узбекистана

По этой же причине Россельхознадзор ранее запретил ввоз в Россию томатов и перцев из Ферганской и Навоийской областей Узебкистана. Ранее ведомство запретило ввоз томатов и яблок из Азербайджана, а также томатов и перцев из Армавирской области Армении из-за обнаружения в них карантинных объектов.