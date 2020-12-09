Россия частично запретила ввоз помидоров из Армении
Россельхознадзор с 14 декабря запрещает ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении, сообщает пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 г. запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus (вирус мозаики пепино. — прим. Ред.)», — говорится в сообщении.
Из этого региона в Россию уже поступали зараженные овощи, отметили в ведомстве. В частности, Россельхознадзор в конце октября уже информировал Национальную организацию по карантину и защите растений Республики Армения (НОКЗР) о случаях завоза зараженных продуктов. Ведомство потребовало у армянской стороны провести соответствующее расследование, а также доложить о его результатах.
«По состоянию на начало декабря 2020 г. запрошенная Россельхознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино», — отметили в Россельхознадзоре.
Ранее Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в них карантинных для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В ведомстве отметили, что уже неоднократно сообщали Баку о систематических случаях нарушения санитарных норм во ввозимой из Азербайджана сельскохозяйственной продукции.