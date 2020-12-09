Россия частично запретила ввоз помидоров из Армении

Из этого региона в Россию уже поступали зараженные овощи, отметили в ведомстве. В частности, Россельхознадзор в конце октября уже информировал Национальную организацию по карантину и защите растений Республики Армения (НОКЗР) о случаях завоза зараженных продуктов. Ведомство потребовало у армянской стороны провести соответствующее расследование, а также доложить о его результатах.