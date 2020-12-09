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Россия частично запретила ввоз помидоров из Армении

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Россельхознадзор с 14 декабря запрещает ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении, сообщает пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 г. запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus (вирус мозаики пепино. — прим. Ред.)», — говорится в сообщении.

Из этого региона в Россию уже поступали зараженные овощи, отметили в ведомстве. В частности, Россельхознадзор в конце октября уже информировал Национальную организацию по карантину и защите растений Республики Армения (НОКЗР) о случаях завоза зараженных продуктов. Ведомство потребовало у армянской стороны провести соответствующее расследование, а также доложить о его результатах.

«По состоянию на начало декабря 2020 г. запрошенная Россельхознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино», — отметили в Россельхознадзоре.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в них карантинных для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В ведомстве отметили, что уже неоднократно сообщали Баку о систематических случаях нарушения санитарных норм во ввозимой из Азербайджана сельскохозяйственной продукции.

Ранее по теме: Россия запретит импорт томатов и яблок из Азербайджана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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