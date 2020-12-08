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Россия запретит импорт томатов и яблок из Азербайджана

Ведомости

Россельхознадзор запретит поставлять в Россию томаты и яблоки из Азербайджана, сообщила пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — говорится в сообщении. Мера предпринята для сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения в России карантинных объектов.

В ведомстве пояснили, что с 22 октября 2020 г. зафиксировано 17 случаев обнаружения в томатах и яблоках из Азербайджана карантинных для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. 

Россельхознадзор неоднократно сообщал Агентству продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в продукции, поставляемой на территорию России, подчеркнули в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных