Россия запретит импорт томатов и яблок из Азербайджана
Россельхознадзор запретит поставлять в Россию томаты и яблоки из Азербайджана, сообщила пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — говорится в сообщении. Мера предпринята для сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения в России карантинных объектов.
В ведомстве пояснили, что с 22 октября 2020 г. зафиксировано 17 случаев обнаружения в томатах и яблоках из Азербайджана карантинных для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.
Россельхознадзор неоднократно сообщал Агентству продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в продукции, поставляемой на территорию России, подчеркнули в пресс-службе.