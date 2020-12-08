Россия запретит импорт томатов и яблок из Азербайджана

В ведомстве пояснили, что с 22 октября 2020 г. зафиксировано 17 случаев обнаружения в томатах и яблоках из Азербайджана карантинных для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.