В правительстве подтвердили намерение ввести квоту и пошлины на экспорт зерна

«В правительство внесен проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 г. квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т. Также внесен проект о введении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро сверх квоты», — сказал Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что пошлины будут действовать в тот же срок, что и квоты на экспорт.