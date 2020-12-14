В правительстве подтвердили намерение ввести квоту и пошлины на экспорт зерна
Правительство намерено ввести с 15 февраля по 30 июня 2021 г. квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн т., а также вывозные пошлины на зерно, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании правительства, посвященному мерам по сдерживанию цен на продукты питания.
«В правительство внесен проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 г. квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т. Также внесен проект о введении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро сверх квоты», — сказал Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что пошлины будут действовать в тот же срок, что и квоты на экспорт.
Ранее о намерении правительства ввести квоты и пошлины на экспорт зерна «Ведомостям» сообщали два человека, участвовавших в обсуждении этого вопроса, а также федеральный чиновник. Источники пояснили, что квота коснется экспорта пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы. Ее планируется распределить между экспортерами по историческому принципу.
В последний раз пошлину на экспорт пшеницы вводили в России в 2015–2016 гг. в качестве ответной меры на усиление экспорта из-за девальвации рубля во втором полугодии 2014 г.
На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Глава государства подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов, по словам президента, известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать.
Позднее в Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на продукты питания, в том числе на наиболее подорожавшие сахар и подсолнечное масло, а Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты.