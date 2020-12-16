Россия частично сняла ограничения на ввоз томатов из Азербайджана
Россельхознадзор частично снял временные ограничения на ввоз в Россию томатов из Азербайджана, сообщила пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор считает возможным разрешить ввоз из Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской республики с предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, а именно: ООО «Геотермал» (Курдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО «Gp Alfa greenhouse» (Салянский район), ООО «Hajigabul greenhouse» (Гаджыгабудский район)», — говорится в сообщении.
Ограничения сняты в связи с получением от азербайджанских коллег дополнительной информации о производителях томатов, а также по результатам анализа ранее предоставленных материалов. Вчера ведомство сообщило, что разрешило возобновить поставки томатов с одного предприятия Азербайджана — «Агротерм».
Ранее Россельхознадзор запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. С 11 декабря ведомство запретило ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении.