Россия частично сняла ограничения на ввоз томатов из Азербайджана

«Россельхознадзор считает возможным разрешить ввоз из Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской республики с предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, а именно: ООО «Геотермал» (Курдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО «Gp Alfa greenhouse» (Салянский район), ООО «Hajigabul greenhouse» (Гаджыгабудский район)», — говорится в сообщении.