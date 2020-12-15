Россия разрешит импорт томатов с одного предприятия Азербайджана

Ранее Россельхознадзор запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. С 11 декабря ведомство запретило ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении.