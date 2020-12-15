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Россия разрешит импорт томатов с одного предприятия Азербайджана

Ведомости

Россельхознадзор с 16 декабря разрешит импорт в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана, сообщила пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе», — говорится в сообщении.

Решение принято по итогам переговоров ведомства с азербайджанскими коллегами, в ходе которых они предоставили информацию о результатах расследования случаев обнаружения вредителей в томатах азербайджанского происхождения и направили результаты мониторинга. Россельхознадзор рассматривает возможность разрешения ввоза продукции еще двух тепличных хозяйств Азербайджана. 

Ранее Россельхознадзор запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. С 11 декабря ведомство запретило ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении.

Ранее по теме: Песков прокомментировал запрет на ввоз томатов из Армении и Азербайджана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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