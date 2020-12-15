Россия разрешит импорт томатов с одного предприятия Азербайджана
Россельхознадзор с 16 декабря разрешит импорт в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана, сообщила пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе», — говорится в сообщении.
Решение принято по итогам переговоров ведомства с азербайджанскими коллегами, в ходе которых они предоставили информацию о результатах расследования случаев обнаружения вредителей в томатах азербайджанского происхождения и направили результаты мониторинга. Россельхознадзор рассматривает возможность разрешения ввоза продукции еще двух тепличных хозяйств Азербайджана.
Ранее Россельхознадзор запретил с 10 декабря ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. С 11 декабря ведомство запретило ввоз томатов и перца из Кашкадарьинской области республики Узбекистан, с 14 декабря — ввоз томатов и перца из Армавирской области Армении.