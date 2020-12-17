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Путин: Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы»

Ведомости

Около 70% бюджета России формируется не за счёт нефтегазовых доходов, так что страна «начинает слезать с нефтегазовой иглы» и не является «бензоколонкой», заявил журналистам российский президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Знаете, что является положительным элементом развития экономики? 70% российского бюджета формируется уже не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», — сказал Путин.

«Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», — добавил президент. Путин однако признал, что пока «зависимость еще очень большая, и мы с вами должны иметь это в виду».

В сентябре Путин заявил, что Россия сокращает зависимость от нефтегазовых доходов. Он анонсировал, что поступления в казну от нефти и газа в 2021 г. окажутся на уровне около трети доходов. В августе Путин заявил, говоря о цене на нефть, что «лучше бы она была чуть побольше» текущих на тот момент $46 за баррель.

Сейчас, по состоянию на 12:41 мск 17 декабря, цена на нефть марки Brent составляет $51,7 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных