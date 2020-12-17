Путин: Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы»

В сентябре Путин заявил, что Россия сокращает зависимость от нефтегазовых доходов. Он анонсировал, что поступления в казну от нефти и газа в 2021 г. окажутся на уровне около трети доходов. В августе Путин заявил, говоря о цене на нефть, что «лучше бы она была чуть побольше» текущих на тот момент $46 за баррель.