Путин: Россия начинает слезать с «нефтегазовой иглы»
Около 70% бюджета России формируется не за счёт нефтегазовых доходов, так что страна «начинает слезать с нефтегазовой иглы» и не является «бензоколонкой», заявил журналистам российский президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Знаете, что является положительным элементом развития экономики? 70% российского бюджета формируется уже не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», — сказал Путин.
«Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», — добавил президент. Путин однако признал, что пока «зависимость еще очень большая, и мы с вами должны иметь это в виду».
В сентябре Путин заявил, что Россия сокращает зависимость от нефтегазовых доходов. Он анонсировал, что поступления в казну от нефти и газа в 2021 г. окажутся на уровне около трети доходов. В августе Путин заявил, говоря о цене на нефть, что «лучше бы она была чуть побольше» текущих на тот момент $46 за баррель.
Сейчас, по состоянию на 12:41 мск 17 декабря, цена на нефть марки Brent составляет $51,7 за баррель.