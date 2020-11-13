Чубайс описал ситуацию в энергетической отрасли поговоркой про «дохлую лошадь»

«Для нас, нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке: «Если лошадь сдохла, с нее лучше слезть». Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но, мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется, что «да нет, она еще долго будет, ну как же так: столько была, а теперь исчезнет?». Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками», — сказал он.