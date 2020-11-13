Чубайс описал ситуацию в энергетической отрасли поговоркой про «дохлую лошадь»
Время существенных доходов России от углеводородов может закончиться в ближайшие десятилетия, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на международном форуме «Горизонты». Однако, по его словам, «нефтяная лошадь» России «еще не сдохла».
«Для нас, нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке: «Если лошадь сдохла, с нее лучше слезть». Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но, мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется, что «да нет, она еще долго будет, ну как же так: столько была, а теперь исчезнет?». Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками», — сказал он.
По мнению Чубайса, для России «конец» углеводородов «означает просто потерю колоссальной части экономики». По его словам, Россия должна более активно создавать технологический класс, который со временем сможет заменить долю доходов от углеводородов в экономике России.
«Мы не можем себе позволить потерять 20% ВВП. В этом смысле нам с опережением в каких-то вещах надо двигаться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы сохранить наш повышенный потенциал и создать этот новый технологический класс. Поэтому нам, отвечая на ваш вопрос, нужно действовать жестче, напористее, агрессивнее, активнее, с моей точки зрения», — подчеркнул Чубайс.
Отвечая на вопрос, когда закончится «каменный век» углеводородов, он заявил: «Это же не какое-то событие, которое — щелкнул, и все, с завтрашнего утра "все, привет, закрыли". Так не будет. Скорее важно, как это произойдет для России с учетом того, что мы же прекрасно понимаем, что у нас в стране такое ТЭК. ТЭК — это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта. Наша зависимость от нее такая титаническая совсем».