Цена нефти Brent превысила $52 за баррель впервые с начала марта

В последний раз стоимость Brent превышала отметку $52 за баррель в начале марта этого года. Однако после начала пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ она стала дешеветь на торгах. Падали также цены на все марки нефти, в том числе, WTI и российскую Urals.