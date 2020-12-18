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Цена нефти Brent превысила $52 за баррель впервые с начала марта

Ведомости

Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $52 за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 18,24 мск она достигла отметки в $52,07.

К 18:26 мск цена февральского фьючерса Brent стабилизировалась на отметке $51,91 за баррель. Цена февральского фьючерса WTI на 18:29 превысила $49 за баррель, достигнув $49,01. Днем раньше техасская нефть уже достигала девятимесячного максимума стоимости.

Стоимость сырья растет с ноября на фоне положительных новостей об эффективности вакцин от коронавируса, начале первых прививочных кампаний и оптимизма на рынках в связи с вероятным восстановлением потребления топлива.

В последний раз стоимость Brent превышала отметку $52 за баррель в начале марта этого года. Однако после начала пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ она стала дешеветь на торгах. Падали также цены на все марки нефти, в том числе, WTI и российскую Urals.

Ранее по теме: Стоимость нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 5 марта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных