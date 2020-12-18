Цена нефти Brent превысила $52 за баррель впервые с начала марта
Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $52 за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 18,24 мск она достигла отметки в $52,07.
К 18:26 мск цена февральского фьючерса Brent стабилизировалась на отметке $51,91 за баррель. Цена февральского фьючерса WTI на 18:29 превысила $49 за баррель, достигнув $49,01. Днем раньше техасская нефть уже достигала девятимесячного максимума стоимости.
Стоимость сырья растет с ноября на фоне положительных новостей об эффективности вакцин от коронавируса, начале первых прививочных кампаний и оптимизма на рынках в связи с вероятным восстановлением потребления топлива.
В последний раз стоимость Brent превышала отметку $52 за баррель в начале марта этого года. Однако после начала пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ она стала дешеветь на торгах. Падали также цены на все марки нефти, в том числе, WTI и российскую Urals.