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Стоимость нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 5 марта

Ведомости

Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $50 за баррель, следует из данных торгов. К 17:45 мск она составила $50,05. Цена январского фьючерса нефти WTI составила $46,7 за баррель.

Выше $50 долларов Brent стоила 5 марта 2020 г. Затем на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ она стала дешеветь на торгах. Падали также цены на нефть WTI и российскую Urals.

Стоимость сырья растет с ноября на фоне положительных новостей о вакцинах от коронавируса. По словам вице-премьера Александра Новака, этому способствует также увеличение нефтедобычи в соответствии с новым решением стран ОПЕК+.

В начале декабря международное ценовое агентство Argus заявило об увеличении стоимости нефти Urals до более чем $47 за баррель. Такая динамика способствует укреплению российского рубля. 7 декабря цена евро впервые с 17 сентября упала ниже 89 руб. Сейчас стоимость валюты на Московской бирже составляет 88,94 руб. Доллар находится на уровне августа — 73,32 руб.

Ранее по теме: Новак заявил о положительном влиянии сделки ОПЕК+ на стоимость нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных