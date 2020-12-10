Стоимость нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 5 марта
Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $50 за баррель, следует из данных торгов. К 17:45 мск она составила $50,05. Цена январского фьючерса нефти WTI составила $46,7 за баррель.
Выше $50 долларов Brent стоила 5 марта 2020 г. Затем на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ она стала дешеветь на торгах. Падали также цены на нефть WTI и российскую Urals.
Стоимость сырья растет с ноября на фоне положительных новостей о вакцинах от коронавируса. По словам вице-премьера Александра Новака, этому способствует также увеличение нефтедобычи в соответствии с новым решением стран ОПЕК+.
В начале декабря международное ценовое агентство Argus заявило об увеличении стоимости нефти Urals до более чем $47 за баррель. Такая динамика способствует укреплению российского рубля. 7 декабря цена евро впервые с 17 сентября упала ниже 89 руб. Сейчас стоимость валюты на Московской бирже составляет 88,94 руб. Доллар находится на уровне августа — 73,32 руб.