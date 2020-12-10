Стоимость нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с 5 марта

В начале декабря международное ценовое агентство Argus заявило об увеличении стоимости нефти Urals до более чем $47 за баррель. Такая динамика способствует укреплению российского рубля. 7 декабря цена евро впервые с 17 сентября упала ниже 89 руб. Сейчас стоимость валюты на Московской бирже составляет 88,94 руб. Доллар находится на уровне августа — 73,32 руб.