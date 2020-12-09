Новак заявил о положительном влиянии сделки ОПЕК+ на стоимость нефти

Новак заявил о положительном влиянии сделки ОПЕК+ на стоимость нефтиПо его прогнозам, Россия с января восстановит добычу сырья на 31%
Новое решение по сделке ОПЕК+ полностью соответствует интересам России, оно позволяет увеличить добычу нефти с января на 125 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, страна восстановит объем добычи нефти на 31% от уровня мая, когда стало действовать соглашение о сокращении добычи. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Данное решение, на наш взгляд, полностью соответствует интересам России. Позволяет нам в январе еще на 125 тыс. баррелей в сутки увеличить добычу, таким образом, с учетом того, что мы в августе увеличили на 500 тыс. общий объем, добыча в России составит с 1 января уже 625 тыс. баррелей в сутки от уровня снижения, который действовал с мая», — сказал он.
Помимо этого восстанавливаются ключевые биржевые индексы на 10-30%. Другими позитивными фактороми стали, по словам вице-премьера, завершение активной фазы президентских выборов в США и анонс трех вакцин от коронавируса крупнейших фармкомпаний помимо российских. За период действия соглашения ОПЕК+ средняя цена на нефть составляет $40-45 за баррель. «В апреле, самом сложном месяце, средняя цена марки Brent составила $26,6. Сегодня на рынке, уже в декабре, мы видим $48-49 за баррель», — сказал вице-премьер.
«Мы видим, что в Азиатско-тихоокеанском регионе также идет увеличение импорта нефти по сравнению с прошлым годом на 2,5%», — отметил он.
В свою очередь, факторами неопределенности остаются ограничительные меры стран в рамках борьбы со второй волной пандемии, существенное сокращение коммерческих авиаперевозок (они составляют 60% от докризисного уровня) и автомобильной активности населения. «Мы наблюдаем за ситуацией, связанной со странами, которые не входят в соглашение ОПЕК+ — это США, Канада, Бразилия и другие страны. Они постепенно с учетом восстановления рынка и увеличения цены начали активизироваться относительно инвестиций и добычи. Это тоже нужно мониторить», — добавил Новак.
По итогам состоявшегося заседания страны ОПЕК+ подтвердили действие существующего соглашения и необходимость постепенного возвращения на рынок 2 млн баррелей в сутки. В соответствии с действующими условиями сделки общее сокращение добычи нефти странами в период с мая по декабрь текущего года составляет 7,7 млн баррелей в сутки. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 4 января. На ней стороны определят совместные действия начиная с февраля наступающего года.