Новак заявил о положительном влиянии сделки ОПЕК+ на стоимость нефти

В свою очередь, факторами неопределенности остаются ограничительные меры стран в рамках борьбы со второй волной пандемии, существенное сокращение коммерческих авиаперевозок (они составляют 60% от докризисного уровня) и автомобильной активности населения. «Мы наблюдаем за ситуацией, связанной со странами, которые не входят в соглашение ОПЕК+ — это США, Канада, Бразилия и другие страны. Они постепенно с учетом восстановления рынка и увеличения цены начали активизироваться относительно инвестиций и добычи. Это тоже нужно мониторить», — добавил Новак.