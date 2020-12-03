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ОПЕК+ согласовала повышение добычи нефти с 2021 года

Решение стало компромиссом для участников альянса, уверены аналитики
Анна Подлинова
Для некоторых стран-участниц ОПЕК+ ограничения по добыче уже стали опасными /Sergei Karpukhin / Reuters

Страны ОПЕК+ согласовали повышение уровня добычи нефти на 500 000 барр./сутки начиная с января 2021 г. Кроме того, каждый месяц участники ОПЕК+ будут принимать решение о дальнейших ограничениях.

Изначальные договоренности предполагали рост добычи на 2 млн барр./сутки, принятое повышение в 500 000 барр./сутки гораздо ниже, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Тем не менее данное решение является компромиссом для всех участников, учитывая, что некоторые страны категорически не хотели удерживать текущие лимиты, полагает он. По мнению Полищука, логичнее было бы вообще не повышать добычу, оставив текущие договоренности в силе. «Сейчас идет вторая волна коронавируса, вводятся новые ограничительные меры, и не известно, насколько сильными они будут в ближайшие месяцы», – пояснил он. Однако не у всех стран-участниц есть такие запасы прочности по золотовалютным резервам, как у России или Саудовской Аравии, экономики некоторых стран уже не могут выдерживать текущих экономических условий, говорит он. «Поэтому чем дольше сохранялись бы текущие ограничения, тем труднее было бы участникам договориться и найти компромисс», – отмечает аналитик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных