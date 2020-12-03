ОПЕК+ согласовала повышение добычи нефти с 2021 года

Изначальные договоренности предполагали рост добычи на 2 млн барр./сутки, принятое повышение в 500 000 барр./сутки гораздо ниже, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Тем не менее данное решение является компромиссом для всех участников, учитывая, что некоторые страны категорически не хотели удерживать текущие лимиты, полагает он. По мнению Полищука, логичнее было бы вообще не повышать добычу, оставив текущие договоренности в силе. «Сейчас идет вторая волна коронавируса, вводятся новые ограничительные меры, и не известно, насколько сильными они будут в ближайшие месяцы», – пояснил он. Однако не у всех стран-участниц есть такие запасы прочности по золотовалютным резервам, как у России или Саудовской Аравии, экономики некоторых стран уже не могут выдерживать текущих экономических условий, говорит он. «Поэтому чем дольше сохранялись бы текущие ограничения, тем труднее было бы участникам договориться и найти компромисс», – отмечает аналитик.