Россия готова поддержать плановый рост добычи в ОПЕК+Москва разделяет позицию ОАЭ по возвращению к изначальным договоренностям
Россия в базовом варианте готова присоединиться к позиции части участников альянса ОПЕК+, в частности, ОАЭ, которые настроены на плановое наращивание добычи нефти с января 2021 года, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомые с официальной позицией страны к заседанию ОПЕК+, которое пройдет 3 декабря.
По словам источника в правительстве, российская делегация выступит с позицией не отклоняться от изначальных договоренностей. «То есть если исходить из текущих реалий, это действительно значит, что речь идет о постепенном повышении», — сказал он, уточнив, что изначальные договоренности предполагали такое развитие событий.
Источник, знакомый с позицией РФ, подтвердил данную информацию, пояснив, что она является базовой. При этом, учитывая различные позиции внутри ОПЕК+, рассматривается также компромиссный вариант, предполагающий сохранение текущих параметров в январе 2021 года с последующим выходом на плановые показатели в феврале, то есть повышение, подчеркнул он.
Об этом знает также источник в одной из крупных нефтяных компаний. По его словам, постепенное повышение добычи вполне закономерно, учитывая восстановление спроса на нефть в мире и приближение массовой вакцинации населения. Что касается России, то рост добычи также может быть необходим для загрузки нефтехимических предприятий, говорит он.
Один из источников отмечает, что позиция России схожа с позицией Объединенных Арабских Эмиратов, Норвегии и ряда других производителей, которые намерены настаивать на повышении добычи. При этом открытым остается вопрос, как решать ситуацию с превышением установленных квот некоторыми странами.
В то же время источник в федеральном ведомстве говорит, что Россия рассматривает и вариант с сохранением в первом квартале 2021 года условий четвертого квартала 2020 года.
В Минэнерго запрос «Ведомостей» переадресовали в аппарат курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака. В аппарате Новака на вопрос «Ведомостей» не ответили.
Встреча стран-участниц ОПЕК+, запланированная на 1 декабря, была перенесена на 3 декабря. Причина переноса заключается в том, что страны альянса не могут договориться, в каком объеме следует сокращать нефтедобычу в первом квартале 2021 г. Переговоры стран ОПЕК+ начались 30 ноября и зашли в тупик, так как часть делегатов во главе с представителем ОАЭ отстаивала позицию приверженности изначальным договоренностям, то есть намерена наращивать добычу. Другая часть стран во главе с Саудовской Аравией настаивает на сохранении текущих квот и не исключает возможности сокращения при необходимости.
Текущий год стал испытанием для мировой нефтяной отрасли — пандемия коронавируса сильно ударила по потреблению нефти. Другим значительным ударом по ценам стал разрыв сделки ОПЕК+: в ходе заседания ОПЕК+ 6 марта цена нефти Brent упала на 9,4%, до $45,3 за баррель.
Последующая ценовая война, развязанная Саудовской Аравией и подкрепленная обещаниями нарастить добычу вплоть до 13 млн баррелей в сутки, привели к тому, что всего за один день – 9 марта – цены упали более чем на 30%, до $31 за баррель Brent и $28 за баррель WTI. Такого резкого падения не происходило ни в 2008, ни в 2014 гг. – это было сильнейшее падение в течение одного дня с 1991 г., когда закончилась война в Персидском заливе. Цена на российскую нефть Urals в апреле опускалась ниже $15 за баррель, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ.
Новые рыночные обстоятельства вынудили участников рынка снова сесть за стол переговоров: уже 12 апреля ОПЕК и не входящие в нее страны согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2022 г. Новое соглашение предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.
Согласно определённому ранее ОПЕК+ плану, в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года объем сокращения должен снизиться до 5,8 млн баррелей в сутки.