Россия готова поддержать плановый рост добычи в ОПЕК+

Последующая ценовая война, развязанная Саудовской Аравией и подкрепленная обещаниями нарастить добычу вплоть до 13 млн баррелей в сутки, привели к тому, что всего за один день – 9 марта – цены упали более чем на 30%, до $31 за баррель Brent и $28 за баррель WTI. Такого резкого падения не происходило ни в 2008, ни в 2014 гг. – это было сильнейшее падение в течение одного дня с 1991 г., когда закончилась война в Персидском заливе. Цена на российскую нефть Urals в апреле опускалась ниже $15 за баррель, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ.