Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Россия готова поддержать плановый рост добычи в ОПЕК+

Москва разделяет позицию ОАЭ по возвращению к изначальным договоренностям
Анна Подлинова
Максим Богодвид/РИА Новости

Россия в базовом варианте готова присоединиться к позиции части участников альянса ОПЕК+, в частности, ОАЭ, которые настроены на плановое наращивание добычи нефти с января 2021 года, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомые с официальной позицией страны к заседанию ОПЕК+, которое пройдет 3 декабря.

По словам источника в правительстве, российская делегация выступит с позицией не отклоняться от изначальных договоренностей. «То есть если исходить из текущих реалий, это действительно значит, что речь идет о постепенном повышении», — сказал он, уточнив, что изначальные договоренности предполагали такое развитие событий.

Источник, знакомый с позицией РФ, подтвердил данную информацию, пояснив, что она является базовой. При этом, учитывая различные позиции внутри ОПЕК+, рассматривается также компромиссный вариант, предполагающий сохранение текущих параметров в январе 2021 года с последующим выходом на плановые показатели в феврале, то есть повышение, подчеркнул он.

Об этом знает также источник в одной из крупных нефтяных компаний. По его словам, постепенное повышение добычи вполне закономерно, учитывая восстановление спроса на нефть в мире и приближение массовой вакцинации населения. Что касается России, то рост добычи также может быть необходим для загрузки нефтехимических предприятий, говорит он.

Один из источников отмечает, что позиция России схожа с позицией Объединенных Арабских Эмиратов, Норвегии и ряда других производителей, которые намерены настаивать на повышении добычи. При этом открытым остается вопрос, как решать ситуацию с превышением установленных квот некоторыми странами.

В то же время источник в федеральном ведомстве говорит, что Россия рассматривает и вариант с сохранением в первом квартале 2021 года условий четвертого квартала 2020 года.

В Минэнерго запрос «Ведомостей» переадресовали в аппарат курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака. В аппарате Новака на вопрос «Ведомостей» не ответили.

Встреча стран-участниц ОПЕК+, запланированная на 1 декабря, была перенесена на 3 декабря. Причина переноса заключается в том, что страны альянса не могут договориться, в каком объеме следует сокращать нефтедобычу в первом квартале 2021 г. Переговоры стран ОПЕК+ начались 30 ноября и зашли в тупик, так как часть делегатов во главе с представителем ОАЭ отстаивала позицию приверженности изначальным договоренностям, то есть намерена наращивать добычу. Другая часть стран во главе с Саудовской Аравией настаивает на сохранении текущих квот и не исключает возможности сокращения при необходимости.

Текущий год стал испытанием для мировой нефтяной отрасли — пандемия коронавируса сильно ударила по потреблению нефти. Другим значительным ударом по ценам стал разрыв сделки ОПЕК+: в ходе заседания ОПЕК+ 6 марта цена нефти Brent упала на 9,4%, до $45,3 за баррель. 

Последующая ценовая война, развязанная Саудовской Аравией и подкрепленная обещаниями нарастить добычу вплоть до 13 млн баррелей в сутки, привели к тому, что всего за один день – 9 марта – цены упали более чем на 30%, до $31 за баррель Brent и $28 за баррель WTI. Такого резкого падения не происходило ни в 2008, ни в 2014 гг. – это было сильнейшее падение в течение одного дня с 1991 г., когда закончилась война в Персидском заливе. Цена на российскую нефть Urals в апреле опускалась ниже $15 за баррель, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ.

Новые рыночные обстоятельства вынудили участников рынка снова сесть за стол переговоров: уже 12 апреля ОПЕК и не входящие в нее страны согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2022 г. Новое соглашение предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.

Согласно определённому ранее ОПЕК+ плану, в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года объем сокращения должен снизиться до 5,8 млн баррелей в сутки.

Ранее по теме: Цена российской нефти вернулась на докризисный уровень
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных