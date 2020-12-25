Счетная палата сообщила об отсутствии госпомощи около 20% бедных семей

По оценке правительства, уровень бедности в 2020 г. должен вырасти до 13,1% населения России, в 2019 г. показатель составил 12,3%. К 2030 г. планируется снизить уровень бедности до 6,5%. В середине декабря Фонд общественного мнения (ФОМ) сообщил, что доля россиян, считающих себя бедными, за восемь месяцев выросла почти на четверть: с 27% в марте до 33% в ноябре Такой динамики не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. С 2011 г. процент людей, указывающих свое бедственное положение, сокращался. И, напротив, росло число россиян, считающих себя людьми со средним достатком, – в марте таковых было 69%. Но к ноябрю число их снизилось до 64%. При этом доля россиян, называющих себя богатыми, практически не меняется и составляет около 1%.