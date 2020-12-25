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Счетная палата сообщила об отсутствии госпомощи около 20% бедных семей

Ведомости

Около 20% нуждающихся семей в России не получили ни одной выплаты от государства в 2014-2018 гг., сообщил РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты по итогам анализа государственной политики по снижению бедности. 

В ведомстве отметили, что на семьи, в которых доходы на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, в этот период приходилось 22-26% всего объема госвыплат, 19-20% семей не получали никаких выплат. 

В Счетной палате заявили, что систему социальной поддержки в России нужно модифицировать. Каждое пособие должно значительно повышать уровень доходов его получателей, иначе оно должно быть заменено. Адресатами новых мер поддержки и уже имеющихся должны быть уязвимые категории населения, в том числе те, кто не является бедным, но находится под риском стать им, считают аудиторы.

По мнению ведомства, пандемия коронавируса и вызванные ею шоки окажут долгосрочное негативное влияние на достижение целей по повышению доходов граждан и снижению уровня бедности. 

По оценке правительства, уровень бедности в 2020 г. должен вырасти до 13,1% населения России, в 2019 г. показатель составил 12,3%. К 2030 г. планируется снизить уровень бедности до 6,5%. В середине декабря Фонд общественного мнения (ФОМ) сообщил, что доля россиян, считающих себя бедными, за восемь месяцев выросла почти на четверть: с 27% в марте до 33% в ноябре Такой динамики не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. С 2011 г. процент людей, указывающих свое бедственное положение, сокращался. И, напротив, росло число россиян, считающих себя людьми со средним достатком, – в марте таковых было 69%. Но к ноябрю число их снизилось до 64%. При этом доля россиян, называющих себя богатыми, практически не меняется и составляет около 1%.

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина пояснила изданию, что значительная доля малоимущих не получает соцпомощь от государства из-за низкой информированности о положенных выплатах и сложной процедуры оформления помощи. Также для получения госпомощи часто нужно подтверждать низкий доход, но малоимущие зачастую работают в теневых секторах экономики и не могут подтвердить свой уровень дохода. РБК отметил, что, по данным Росстата, в третьем квартале 2020 года в России насчитывалось около 14,6 млн неформальных работников, или 20,7% общей численности занятых. 

Ранее по теме: Каждый третий россиянин считает себя бедным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных