Счетная палата сообщила об отсутствии госпомощи около 20% бедных семей
В ведомстве отметили, что на семьи, в которых доходы на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, в этот период приходилось 22-26% всего объема госвыплат, 19-20% семей не получали никаких выплат.
В Счетной палате заявили, что систему социальной поддержки в России нужно модифицировать. Каждое пособие должно значительно повышать уровень доходов его получателей, иначе оно должно быть заменено. Адресатами новых мер поддержки и уже имеющихся должны быть уязвимые категории населения, в том числе те, кто не является бедным, но находится под риском стать им, считают аудиторы.
По мнению ведомства, пандемия коронавируса и вызванные ею шоки окажут долгосрочное негативное влияние на достижение целей по повышению доходов граждан и снижению уровня бедности.
По оценке правительства, уровень бедности в 2020 г. должен вырасти до 13,1% населения России, в 2019 г. показатель составил 12,3%. К 2030 г. планируется снизить уровень бедности до 6,5%. В середине декабря Фонд общественного мнения (ФОМ) сообщил, что доля россиян, считающих себя бедными, за восемь месяцев выросла почти на четверть: с 27% в марте до 33% в ноябре Такой динамики не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. С 2011 г. процент людей, указывающих свое бедственное положение, сокращался. И, напротив, росло число россиян, считающих себя людьми со средним достатком, – в марте таковых было 69%. Но к ноябрю число их снизилось до 64%. При этом доля россиян, называющих себя богатыми, практически не меняется и составляет около 1%.
Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина пояснила изданию, что значительная доля малоимущих не получает соцпомощь от государства из-за низкой информированности о положенных выплатах и сложной процедуры оформления помощи. Также для получения госпомощи часто нужно подтверждать низкий доход, но малоимущие зачастую работают в теневых секторах экономики и не могут подтвердить свой уровень дохода. РБК отметил, что, по данным Росстата, в третьем квартале 2020 года в России насчитывалось около 14,6 млн неформальных работников, или 20,7% общей численности занятых.