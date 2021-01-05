Пенсии в 2021 году проиндексировали выше уровня инфляции

По словам главы Минтруда, повышение пенсий затронуло 32 млн человек, на эти целы будет выделено 374 млрд руб. При этом часть пенсионеров уже получили проиндексированные пенсии в 2020 году, так как январские выплаты можно забрать в конце декабря, таким образом поступили 11 млн пенсионеров, или 23% от их общего числа.