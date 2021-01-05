Пенсии в 2021 году проиндексировали выше уровня инфляции
Пенсии в 2021 году проиндексированы на 6,3%, что превышает прошлогодний уровень инфляции, заявил министр труда Антон Котяков в ходе совещания по социальным вопросам, передает «РИА Новости».
«Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль», — сказал Котяков.
По словам главы Минтруда, повышение пенсий затронуло 32 млн человек, на эти целы будет выделено 374 млрд руб. При этом часть пенсионеров уже получили проиндексированные пенсии в 2020 году, так как январские выплаты можно забрать в конце декабря, таким образом поступили 11 млн пенсионеров, или 23% от их общего числа.
В свою очередь, президент России Владимир Путин призвал провести индексацию без сбоев и попросил министра доложить о ходе ее реализации.
Накануне Путин поручил правительству представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.