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Пенсии в 2021 году проиндексировали выше уровня инфляции

Ведомости

Пенсии в 2021 году проиндексированы на 6,3%, что превышает прошлогодний уровень инфляции, заявил министр труда Антон Котяков в ходе совещания по социальным вопросам, передает «РИА Новости».

«Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль», — сказал Котяков.

По словам главы Минтруда, повышение пенсий затронуло 32 млн человек, на эти целы будет выделено 374 млрд руб. При этом часть пенсионеров уже получили проиндексированные пенсии в 2020 году, так как январские выплаты можно забрать в конце декабря, таким образом поступили 11 млн пенсионеров, или 23% от их общего числа.

В свою очередь, президент России Владимир Путин призвал провести индексацию без сбоев и попросил министра доложить о ходе ее реализации.

Накануне Путин поручил правительству представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Ранее по теме: Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных