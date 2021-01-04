Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации: а) представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», – говорится в сообщении. Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря.
Ранее Путин согласился дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Президент отметил, что в отмене индексации есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.