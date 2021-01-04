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Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации: а) представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», – говорится в сообщении. Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря.

Ранее Путин согласился дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Президент отметил, что в отмене индексации есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией». 

Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Ранее по теме: Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных