Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

В ходе встречи Шмаков сообщил, что решение отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2016 г. было не совсем правильным. По мнению главы ФНПР, это привело к тому, что многие пенсионеры перестали работать. На первом этапе государство «выиграло» около 70 млрд руб., однако потеряло около 500 млрд, подсчитал Шмаков. Глава федерации предложил Путину дать поручение правительству по этому вопросу.