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Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Ведомости

Президент России Владимир Путин согласился дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое заявление президент сделал в ходе встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. 

«Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — сказал Путин. Президент отметил, что в отмене индексации есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией». 

В ходе встречи Шмаков сообщил, что решение отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2016 г. было не совсем правильным. По мнению главы ФНПР, это привело к тому, что многие пенсионеры перестали работать. На первом этапе государство «выиграло» около 70 млрд руб., однако потеряло около 500 млрд, подсчитал Шмаков. Глава федерации предложил Путину дать поручение правительству по этому вопросу. 

Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию. По мнению главы Минфина, справедливее будет помогать неработающим пенсионерам.

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в России. Власти обдумывают этот вопрос, добавил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных