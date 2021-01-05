Стоимость нефти Brent превысила $53 за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила $53 за баррель, свидетельствуют данные торгов межконтинентальной биржи ICE.
По состоянию на 18.11 мск нефть данной марки подорожала на 3,75% — до $53,01 за один баррель.
Стоимость техасской нефти WTI также выросла на 4% — до $49,56 за баррель.
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на восстановление мирового спроса на нефть в 2021 году благодаря вакцинации населения против коронавируса.